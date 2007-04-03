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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:27
євро-бичкам треба трошки перепочити, перевести подих - занадто багато кисню в легенях
максимум сесії 1,1598 - на екрані 1,1565
згадуємо, саме корекція закладає основи для продовження тренду
коли юрба почне говорити про розворот, ставати у продаж, технічні аналітики вказуватимуть на перекупленість, стохастики, бозна що ще
купуємо - перезаходимо - додаємо у довжину - по тренду.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:30
Дякую Вам за інформацію. Фунт мене цікавить на даний момент і до березня2021. Маю деякі фінансові зобов'язання у фунтах, цікавить коли кращий час для обміну USD/GBP.
Дякую.
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Іванна
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:17
Іванна
додаткова інфа спрощує задачку : я би зараз купував Євро за бакс чи гривню, а на дату погашення зобов'язань у Фунтах конвертнув би з єврика
вищий пілотаж : купівля ВКВ на форварді, коли фіксується майбутня дата розрахунків та твердий курс без необхідності мати усю суму на момент укладення угоди
для безготівкових розрахунків через банк
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:19
1,1626 після 1,1540
так працює тренд : 2-3 кроки уперед - 1 крок назад, що може тривати хоч 50-100-300 кроків (великих фігур)
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Чет 23 лип, 2020 19:55
Zebra
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