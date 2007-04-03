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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 706707708709
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:27

щодо EUR/USD

євро-бичкам треба трошки перепочити, перевести подих - занадто багато кисню в легенях

максимум сесії 1,1598 - на екрані 1,1565

згадуємо, саме корекція закладає основи для продовження тренду
коли юрба почне говорити про розворот, ставати у продаж, технічні аналітики вказуватимуть на перекупленість, стохастики, бозна що ще

купуємо - перезаходимо - додаємо у довжину - по тренду.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:30

Шановний пане ЛОБ!

Дякую Вам за інформацію. Фунт мене цікавить на даний момент і до березня2021. Маю деякі фінансові зобов'язання у фунтах, цікавить коли кращий час для обміну USD/GBP.
Дякую.
Іванна
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:17

Іванна

додаткова інфа спрощує задачку : я би зараз купував Євро за бакс чи гривню, а на дату погашення зобов'язань у Фунтах конвертнув би з єврика

вищий пілотаж : купівля ВКВ на форварді, коли фіксується майбутня дата розрахунків та твердий курс без необхідності мати усю суму на момент укладення угоди

для безготівкових розрахунків через банк
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 22:19

1,1626 після 1,1540

так працює тренд : 2-3 кроки уперед - 1 крок назад

а тренд може тривати хоч 50-100-300 кроків (великих фігур)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:31

щодо EUR/USD

уважно розглядаючи графіки - шукаючи якісь паралелі з динамікою у недалекому минулому :

EUR/USD, daily - https://i.imgur.com/xJpLLDx.png

можна зробити декілька важливих практичних висновків, а саме :

а) зазвичай впевненому росту передує формування розворотної формації, на кшталт мого улюбленого "кажана" (false break), N-подібного патерну, Голова-та-Плечі, тощо ;

б) після формування розвороту традиційно відбувається прискорений рух на декілька великих фігур (в межах найпотужнішої 3-ї хвилі відповідно до Хвильової Теорії Еліота) ;

в) маємо констатувати, що після імовірного формування розвороту за N-формацією ніякого прискорення росту євро насьогодні ще не було.

Справжній ріст Євро попереду.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:01

  ЛОБ. Додано: Пон 20 лип, 2020 11:22 написав:
мої скромні очікування на поточний тиждень - перевершити річний реакційний максимум від 09 Березня біля 1,1494
...

1,1647 - +2 великі фігури за тиждень
тихше їдеш - далі будеш
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 06:45

1,1724

єврик стрімко з відкриттям торгів Океанії та Азії оновив локальні максимуми аж від Вересня 2018 року

настільки стрімко, що я нічого не встиг написати про свої очікування на тиждень

але раніше щось було про прискорення ))
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 07:09

  ЛОБ Додано: Вів 23 чер, 2020 15:54 написав:маємо 1,1330 після мінімумів понеділка біля 1,1168

слабке закриття минулого тижня (на мінімумах) разом із зламаними донизу контрольними зонами виявилося черговим дешевим розводняком

робоча система вказувала на шорт - а власне розуміння сантиментів, аналіз позиціювання гравців (набір лонгів за біржовими звітами CFTC) та внутрішня інтуїція з цим не погоджувалися

відскок єврика ще нічого не означає, волатильність та невизначеність зберігатиметься аж поки єдина багатостраждальна валюта показово з великим запасом не подолає перешкоду 1,15-1,17
...

комп'ютерні торгові алгоритми на закріпленні вище 1,17 перевертатимуться у тотальний лонг

вони дуже швидко вчаться
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