Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:27
євро-бичкам треба трошки перепочити, перевести подих - занадто багато кисню в легенях
максимум сесії - на екрані 1,1598 1,1565 згадуємо, саме корекція закладає основи для продовження тренду коли юрба почне говорити про розворот, ставати у продаж, технічні аналітики вказуватимуть на перекупленість, стохастики, бозна що ще купуємо - перезаходимо - додаємо у довжину - по тренду.
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ЛОБ
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:30
Дякую Вам за інформацію. Фунт мене цікавить на даний момент і до березня2021. Маю деякі фінансові зобов'язання у фунтах, цікавить коли кращий час для обміну USD/GBP.
Дякую.
Іванна
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:17
Іванна додаткова інфа спрощує задачку : я би зараз купував Євро за бакс чи гривню, а на дату погашення зобов'язань у Фунтах конвертнув би з єврика вищий пілотаж : купівля ВКВ на форварді, коли фіксується майбутня дата розрахунків та твердий курс без необхідності мати усю суму на момент укладення угоди для безготівкових розрахунків через банк
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:19
1,1626 після 1,1540 так працює тренд : 2-3 кроки уперед - 1 крок назад а тренд може тривати хоч 50-100-300 кроків (великих фігур)
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:31
уважно розглядаючи графіки - шукаючи якісь паралелі з динамікою у недалекому минулому :
EUR/USD, daily -
https://i.imgur.com/xJpLLDx.png
можна зробити декілька важливих практичних висновків, а саме :
а) зазвичай впевненому росту передує формування розворотної формації, на кшталт мого улюбленого "кажана" (false break), N-подібного патерну, Голова-та-Плечі, тощо ;
б) після формування розвороту традиційно відбувається прискорений рух на декілька великих фігур (в межах найпотужнішої 3-ї хвилі відповідно до Хвильової Теорії Еліота) ;
в) маємо констатувати, що після імовірного формування розвороту за N-формацією ніякого прискорення росту євро насьогодні ще не було.
Справжній ріст Євро попереду.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:01
ЛОБ. Додано: Пон 20 лип, 2020 11:22 написав:
мої скромні очікування на поточний тиждень - перевершити річний реакційний максимум від 09 Березня біля
1,1494
...
1,1647
- +2 великі фігури за тиждень
тихше їдеш - далі будеш
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Додано: Пон 27 лип, 2020 06:45
1,1724 єврик стрімко з відкриттям торгів Океанії та Азії оновив локальні максимуми аж від Вересня 2018 року настільки стрімко, що я нічого не встиг написати про свої очікування на тиждень але раніше щось було про прискорення ))
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Додано: Пон 27 лип, 2020 07:09
ЛОБ Додано: Вів 23 чер, 2020 15:54 написав:
маємо
1,1330
після мінімумів понеділка біля
1,1168
слабке закриття минулого тижня (на мінімумах) разом із зламаними донизу контрольними зонами виявилося черговим дешевим розводняком
робоча система вказувала на шорт - а власне розуміння сантиментів, аналіз позиціювання гравців (набір лонгів за біржовими звітами CFTC) та внутрішня інтуїція з цим не погоджувалися
відскок єврика ще нічого не означає, волатильність та невизначеність зберігатиметься аж поки єдина багатостраждальна валюта показово з великим запасом не подолає перешкоду
1,15-1,17
...
комп'ютерні торгові алгоритми на закріпленні вище 1,17 перевертатимуться у тотальний лонг
вони дуже швидко вчаться
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:10
простенька технічна мапа на 1-годинних інтервалах :
https://i.imgur.com/VoBuoe1.png
орієнтовні рівні для дозаливки у довжину за стрілочками.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:13
Одна делікатна але реальна проблемка, що пов'язана з утриманям прибуткових позицій, зокрема у Євро від самих корекційних низів року
(1,0685 + 1,0815 + 1,0915 + доливки вище) зазвичай короткстрокві трейдери поспішають закривати свої позиції, як тільки досягається цільовий профіт в межах тижня або місяця, тим більше коли мова йде про декілька %% у випадку з Євро зразка 2020 варто відійти від звичного стереотипного мислення Європатріоти чекали на розворот декілька років, і насьогодні отримують поки що невеличке моральне задоволення від динаміки єдиної багатостраждальної валюти практика показує, що найкраща стратегія торгівлі посеред тривалої спрямованої тенденції - просто тримати перспективні прибуткові позиції занадто багато фундаментальних аргументів та технічних факторів вказують саме про зародження такого висхідного тренду по Євро на найближчі роки я особисто вирішив спробувати дотримати основні свої довгі позиції на купівлю EUR/USD щонайменше до президентських виборів у США, відмовившись від проміжних фіксингів після закріплення курсу над 1,1494 для мене взагалі немає проблеми перебувати в позиції квартад-півроку-рік, спокійно спострерігаючи як сохне фарба або росте зелененька трава )) стоп-наказ трошки вище точки без-збитковості на своєму місці, об'єктивно тільки повернення нижче знову поставить під сумнів позитивні перспективи єврика, хоч і не надовго 1,1147 тому мій вибір - тримаймося !
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