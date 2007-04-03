1,1764
десь до 1,2130 зверху немає ніяких рівней спротиву, хіба що глибина емоційної витримки продавців на нових максимумах
єдина візуально чітка ціль 1,2555
саме вона має стати справжньою перевіркою висхідного тренду.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:32
1,1764
десь до 1,2130 зверху немає ніяких рівней спротиву, хіба що глибина емоційної витримки продавців на нових максимумах
єдина візуально чітка ціль 1,2555
саме вона має стати справжньою перевіркою висхідного тренду.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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