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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:32

1,1764

десь до 1,2130 зверху немає ніяких рівней спротиву, хіба що глибина емоційної витримки продавців на нових максимумах

єдина візуально чітка ціль 1,2555

саме вона має стати справжньою перевіркою висхідного тренду.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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