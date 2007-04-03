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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:32

1,1764

десь до 1,2130 зверху немає ніяких рівней спротиву, хіба що глибина емоційної витримки продавців на нових максимумах

єдина візуально чітка ціль 1,2555

саме вона має стати справжньою перевіркою висхідного тренду.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:16

з підвищення волатильності у обидва боки з'являтиметься все більше прихильників розвороту, шукачів хаїв та мисливців удачі з продажем у контр-тренд

класична історія має правило повторюватися

а тренд отримає додаткову енергію.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:28

щодо EUR/USD

технічний малюночок на дрібних 30-хвилинних інтервалах :

https://i.imgur.com/Nuz5kMx.png

якщо тренд справжній, то корекції викуповуватимуться - а хаї оновлюватимуться
спекуляції на нескінчену тему розводняків від кукелів маркет-мейкерів беззмістовні, ринок такий як є.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:38

Земне тяжіння % базових ставок по баксу тисне й на його валютний курс :

https://i.imgur.com/BBoehK9.png

досить помітні зрушення на графіках вказують на повернення тіснішого взаємозв'язку курсу USD до EUR з різницею 10-ти річних доходностей USA-Germany

базовий економічний фактор курсоутворення в дії.
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