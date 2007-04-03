1,1764
десь до 1,2130 зверху немає ніяких рівней спротиву, хіба що глибина емоційної витримки продавців на нових максимумах
єдина візуально чітка ціль 1,2555
саме вона має стати справжньою перевіркою висхідного тренду.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:32
1,1764
десь до 1,2130 зверху немає ніяких рівней спротиву, хіба що глибина емоційної витримки продавців на нових максимумах
єдина візуально чітка ціль 1,2555
саме вона має стати справжньою перевіркою висхідного тренду.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:16
з підвищення волатильності у обидва боки з'являтиметься все більше прихильників розвороту, шукачів хаїв та мисливців удачі з продажем у контр-тренд
класична історія має правило повторюватися
а тренд отримає додаткову енергію.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:28
щодо EUR/USD
технічний малюночок на дрібних 30-хвилинних інтервалах :
якщо тренд справжній, то корекції викуповуватимуться - а хаї оновлюватимуться
спекуляції на нескінчену тему розводняків від кукелів маркет-мейкерів беззмістовні, ринок такий як є.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:38
Земне тяжіння % базових ставок по баксу тисне й на його валютний курс :
досить помітні зрушення на графіках вказують на повернення тіснішого взаємозв'язку курсу USD до EUR з різницею 10-ти річних доходностей USA-Germany
базовий економічний фактор курсоутворення в дії.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:24
завершення Липня поблизу максимумів місяця залишає простір для корекції
курсові підсумки : мінімум 1,1184 - максимум 1,1781 - спот на екрані 1,1750
імовірно шпекулянти критимуть прибуткову довжину, шукатимуть короток
висхідна динаміка єврика дійсно трошки пригальмовує, але це не означає поспішний продаж
зазвичай перед тактичним розворотом має відбутися заштирк вище, а вже потім розвантаження накопичених лонгів найслабших гравців із близькими стопами
будьмо уважними у кінці місяця.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:41
вот странно и удивительно по теме нефти за последнюю пару недель - нефть к доллару без существенных изменений к доллару невзирая на его планирование вниз...
шо-то химичат или я недопонимаю?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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