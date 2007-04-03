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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:32

1,1764

десь до 1,2130 зверху немає ніяких рівней спротиву, хіба що глибина емоційної витримки продавців на нових максимумах

єдина візуально чітка ціль 1,2555

саме вона має стати справжньою перевіркою висхідного тренду.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:16

з підвищення волатильності у обидва боки з'являтиметься все більше прихильників розвороту, шукачів хаїв та мисливців удачі з продажем у контр-тренд

класична історія має правило повторюватися

а тренд отримає додаткову енергію.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:28

щодо EUR/USD

технічний малюночок на дрібних 30-хвилинних інтервалах :

https://i.imgur.com/Nuz5kMx.png

якщо тренд справжній, то корекції викуповуватимуться - а хаї оновлюватимуться
спекуляції на нескінчену тему розводняків від кукелів маркет-мейкерів беззмістовні, ринок такий як є.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:38

Земне тяжіння % базових ставок по баксу тисне й на його валютний курс :

https://i.imgur.com/BBoehK9.png

досить помітні зрушення на графіках вказують на повернення тіснішого взаємозв'язку курсу USD до EUR з різницею 10-ти річних доходностей USA-Germany

базовий економічний фактор курсоутворення в дії.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:24

завершення Липня поблизу максимумів місяця залишає простір для корекції

курсові підсумки : мінімум 1,1184 - максимум 1,1781 - спот на екрані 1,1750

імовірно шпекулянти критимуть прибуткову довжину, шукатимуть короток
висхідна динаміка єврика дійсно трошки пригальмовує, але це не означає поспішний продаж

зазвичай перед тактичним розворотом має відбутися заштирк вище, а вже потім розвантаження накопичених лонгів найслабших гравців із близькими стопами

будьмо уважними у кінці місяця.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:41

вот странно и удивительно по теме нефти за последнюю пару недель - нефть к доллару без существенных изменений к доллару невзирая на его планирование вниз...
шо-то химичат или я недопонимаю?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:08

swan forever
нафти вистачає, ринок збалансований

хайп із елктромобілями, зеленою енергетикою, загалом із інвестиціями ESG (Environmental, Social and Governance) утримуватиме ціни долу допоки черга банкрутств нафто- й газодобувних компаній не скоротить резервні потужності

процес триватиме до суттєвого скорочення надлишкових комерційних запасів

а ще загроза економічної рецесії та скорочення попиту на енергоносії

поки нафта залишатиметься у патовому стані.
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