Ооо!!! третя вершина намалювалась
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:46
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:51
1,1908
знову оновлення максимумів, загроза корекції, страхи купувати "задорого", бажання стати у шорт на вершках, вимушене спрацювання стопів - і, зрештою, просування вище
це і є безжалісний срямований тренд, проти якого не варто працювати за абеткою трейдера, а краще "дружити"
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:58
стоп у контра-тренд на $35 легко сприймати, коли основні позиції по тренду компенсують лосика, але на чужому прикладі варто завчити свій урок
не треба щукати розворот та ставати проти тренду, торгуймо у напрямку тенденції
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:14
АЛЕ. після вражаючого ралі Липня та прискорення у кінці місяця, напруга зростає, окрім довгого євро (EUR/USD, EUR/GBP & EUR/CAD) є ще купа інших позицій, тому 1/3 частину я вирішив фіксонути, звільнити маржу та забрати трошки профіту зі столу казино FX
усі торгові ідеї обговорювалися тижнями-місяцями, більшість угод викладалося практично он-лайн за поточними курсами на екрані
курси та суми не називатиму, аби не зіпсувати вдачу, а ще не травмувати психологію окремих гнойових жучків ))
у Серпні планую дещо змінити акцент на акції та фондові індекси.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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