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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:46

  ЛОБ написав:подвійна вершинка 1,1806-1,1809


Ооо!!! третя вершина намалювалась :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:51

  ЛОБ Додано: Сер 29 лип, 2020 12:24 написав:завершення Липня поблизу максимумів місяця залишає простір для корекції

курсові підсумки : мінімум 1,1184 - максимум 1,1781 - спот на екрані 1,1750

імовірно шпекулянти критимуть прибуткову довжину, шукатимуть короток
висхідна динаміка єврика дійсно трошки пригальмовує, але це не означає поспішний продаж

зазвичай перед тактичним розворотом має відбутися заштирк вище, а вже потім розвантаження накопичених лонгів найслабших гравців із близькими стопами

будьмо уважними у кінці місяця.

1,1908
знову оновлення максимумів, загроза корекції, страхи купувати "задорого", бажання стати у шорт на вершках, вимушене спрацювання стопів - і, зрештою, просування вище

це і є безжалісний срямований тренд, проти якого не варто працювати за абеткою трейдера, а краще "дружити"
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:58

  ЛОБ написав:подвійна вершинка 1,1806-1,1809 дозволяє погратися із тактичними шортами
у розрахунку на повернення в межі місячного середнього ходу із смішним стопом лишень у 30 піпсів
...

стоп у контра-тренд на $35 легко сприймати, коли основні позиції по тренду компенсують лосика, але на чужому прикладі варто завчити свій урок

не треба щукати розворот та ставати проти тренду, торгуймо у напрямку тенденції
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:14

АЛЕ. після вражаючого ралі Липня та прискорення у кінці місяця, напруга зростає, окрім довгого євро (EUR/USD, EUR/GBP & EUR/CAD) є ще купа інших позицій, тому 1/3 частину я вирішив фіксонути, звільнити маржу та забрати трошки профіту зі столу казино FX

усі торгові ідеї обговорювалися тижнями-місяцями, більшість угод викладалося практично он-лайн за поточними курсами на екрані

курси та суми не називатиму, аби не зіпсувати вдачу, а ще не травмувати психологію окремих гнойових жучків ))

у Серпні планую дещо змінити акцент на акції та фондові індекси.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:09

  ЛОБ написав:1,1908
знову оновлення максимумів, загроза корекції,


Тільки питання до яких рівнів буде корекція?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:02

sergikkc007

"корекція" може простягатися до 1,25 без "росту"
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:07

щодо EUR/USD

пропоную звернути увагу на фрактал 1,3990-1,0462 за період 04/05/14-08/03/15

безвідкатно. безжалісно. безперецедентно.

якщо доля тоді жорстоко познущалася з європатріотів, то не виключено що на цей раз вона з легкістю насміхнеться над євро-скептиками
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ЛОБ
 
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