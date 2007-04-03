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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:49

vnegricuk

заліковий тролінг, у вас чудове почуття гумору !
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10430
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