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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:49

vnegricuk

заліковий тролінг, у вас чудове почуття гумору !
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:47

1,1740

чудово, єврик пішов нижче у корекцію

плани на тиждень : перезалити позиції на купівлю з корекційного відкату
контрольні зони розвернулися донизу, тож чекатимемо за розвитком низхідної динаміки та формуванням робочих патернів

усе знову спочатку за робочим алгоритмом.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10432
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 709710711712
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