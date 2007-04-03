vnegricuk
заліковий тролінг, у вас чудове почуття гумору !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:49
vnegricuk
заліковий тролінг, у вас чудове почуття гумору !
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:47
1,1740
чудово, єврик пішов нижче у корекцію
плани на тиждень : перезалити позиції на купівлю з корекційного відкату
контрольні зони розвернулися донизу, тож чекатимемо за розвитком низхідної динаміки та формуванням робочих патернів
усе знову спочатку за робочим алгоритмом.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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