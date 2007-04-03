vnegricuk
заліковий тролінг, у вас чудове почуття гумору !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:49
vnegricuk
заліковий тролінг, у вас чудове почуття гумору !
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:47
1,1740
чудово, єврик пішов нижче у корекцію
плани на тиждень : перезалити позиції на купівлю з корекційного відкату
контрольні зони розвернулися донизу, тож чекатимемо за розвитком низхідної динаміки та формуванням робочих патернів
усе знову спочатку за робочим алгоритмом.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:38
Понеділок у трейдера майже ще один вихідний (без угод), тому можна знову взяти олівець та спокійно помалювати досхочу ))
спочатку подивимося що сталося з базовим прогнозом а) від 08 червня :
хтось подумає "вгадав-не-вгадав - буває", але ж мова була про логіку руху Євро та пошук закономірностей на графіку. здається логіка спрацювала.
пропоную хочим також помалювати та спробувати "вгадати" ще раз ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:41
щодо EUR/USD
малюночок на денних інтервалах чудовий сам по собі, тож я не мав його зіпсувати своїм кресленням - відкрита перспектива, ніяких перешкод :
EUR/USD, daily -
а ось 1-годинний графік сміливо можна використовувати як чернетку :
традиційні два варіянти, а) за блискавчиний базовий, б) жирний консервативний для лінькуватих готівкових інвесторів, що передбачає глибший корекційних похід
поточна низхідна тенденція дозволяє проїхатися з фігуру-півтори орієнтовно десь до 1,1700 з перезаливкою лонгів від тижневої корекційної зони
стоп поки бачу під 1,1700
зрозуміло що маркет-мейкери полюватимуть за стопами найслабших лонгістів, їм потрібні обсяги, а не курс, тому до проблеми захисних стопів будемо ставитися творчо - сіль завжди у динаміці та формуванні робочого патерну.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:02
1,1778 після локального мінімуму на 1,1696
маємо невеличкий відскок від лоїв, але тільки спроможність єврика повернутися вище 1,1805 має вказати на відновлення активної висхідної динаміки
з технічної токи зору взагалі нічого не сталося - одна дійсно ведмежа червоненька денна свічка у послідовності з півтора десятка бичих зелених - це крапля у морі
чи перейде євро до фази глибшої корекції має просигналізувати тижнева контрольна зона з нижньою межею біля 1,1704, а її якраз і втримано
отже, готуємося купувати по тренду, але необхідних сигалів поки що нам бракує
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:35
Что произошло с курсами валют? Свежий курсовой рейтинг
диаграммы
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:27
щодо EUR/USD
вже вимальовується щось цікавеньке на дрібних 15-хвилинках - ціна з відскоку перебила контрольним максимум - купуємо єврика з подвійного ретесту низів якнайближче до стопа :
зону для купівлі позначено згладженим пряумокутничком
ще трошки і з'явиться мій улюблений робочий патерн "кажан" (false breake)
стоп під локальним мінімумом
і знову в дорогу на Північ !
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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