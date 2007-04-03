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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 710711712713>
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:49

vnegricuk

заліковий тролінг, у вас чудове почуття гумору !
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:47

1,1740

чудово, єврик пішов нижче у корекцію

плани на тиждень : перезалити позиції на купівлю з корекційного відкату
контрольні зони розвернулися донизу, тож чекатимемо за розвитком низхідної динаміки та формуванням робочих патернів

усе знову спочатку за робочим алгоритмом.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:38

Понеділок у трейдера майже ще один вихідний (без угод), тому можна знову взяти олівець та спокійно помалювати досхочу ))
  ЛОБ Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58 написав:актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png

конфліктність розкладу через існування декількох імпульсних відрізків можна розв'язати тільки розумінням природи руху : я особисто схильний ігнорувати оманний імпульс Risk-OFF втечі у бакс (за період 08/03-20/03) - хоч він виявився найбільший

візуально чітко можна виділити зону накопичення обсягів - більша кількість спроб виходів вище зони має вказувати на потенціал прориву саме у висхідному напрямку

жирними точками позначено логіку дозавантаження довгих позицій на купівлю у випадку реалізації очікуваного сценарію з походом нагору.
  ЛОБ Додано: Пон 08 чер, 2020 10:47 написав:хотів би поділитися своїми планами на купівлю Євро :

https://i.imgur.com/G0Ss7OI.png

маємо висхідний імпульс з перевершенням попередніх важливих корекційних максимумів, і хоч минулий тиждень закінчився упевненим ростом, але після позитивних стат даних з ринку праці США гравці імовірно можуть і призамислитися : а чи не розворот це ???

якраз те що нам і потрібно - призупинка й низхідна корекція

хотів би наголосити, що на оновленому 1-годинному малюночку не мої прогнози або якісь забаганки "буде так як кажу і всьо"

це план на випадок, якщо ринок дасть такі корекційні рівні

за базовий обираю варіянт а) - варіянт б) просто жирніший бо консервативніший
на можливому зниженні будемо детальніше розглядати патерни, шукати точки входу, що вказані зараз суто схематично, та визначати захисні рівні стоп-виходу із лонгів.

спочатку подивимося що сталося з базовим прогнозом а) від 08 червня :

https://i.imgur.com/y8mKxrQ.png

хтось подумає "вгадав-не-вгадав - буває", але ж мова була про логіку руху Євро та пошук закономірностей на графіку. здається логіка спрацювала.

пропоную хочим також помалювати та спробувати "вгадати" ще раз ))
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:41

щодо EUR/USD

малюночок на денних інтервалах чудовий сам по собі, тож я не мав його зіпсувати своїм кресленням - відкрита перспектива, ніяких перешкод :

EUR/USD, daily - https://i.imgur.com/hrqZR3u.png

а ось 1-годинний графік сміливо можна використовувати як чернетку :

https://i.imgur.com/E1iEM6K.png

традиційні два варіянти, а) за блискавчиний базовий, б) жирний консервативний для лінькуватих готівкових інвесторів, що передбачає глибший корекційних похід

поточна низхідна тенденція дозволяє проїхатися з фігуру-півтори орієнтовно десь до 1,1700 з перезаливкою лонгів від тижневої корекційної зони

стоп поки бачу під 1,1700

зрозуміло що маркет-мейкери полюватимуть за стопами найслабших лонгістів, їм потрібні обсяги, а не курс, тому до проблеми захисних стопів будемо ставитися творчо - сіль завжди у динаміці та формуванні робочого патерну.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:02

1,1778 після локального мінімуму на 1,1696

маємо невеличкий відскок від лоїв, але тільки спроможність єврика повернутися вище 1,1805 має вказати на відновлення активної висхідної динаміки

з технічної токи зору взагалі нічого не сталося - одна дійсно ведмежа червоненька денна свічка у послідовності з півтора десятка бичих зелених - це крапля у морі

чи перейде євро до фази глибшої корекції має просигналізувати тижнева контрольна зона з нижньою межею біля 1,1704, а її якраз і втримано

отже, готуємося купувати по тренду, але необхідних сигалів поки що нам бракує
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:35

Что произошло с курсами валют? Свежий курсовой рейтинг

https://infobank.by/infolinebigview/evr ... j-rejting/

В курсовом рейтинге валют стран СНГ и Восточной Европы июля 2020 года получилось четкое региональное разделение: все восточноевропейские валюты оказались вверху рейтинга, укрепившись к американской валюте, а все валюты СНГ, наоборот, внизу рейтинга, так как почти все они ослабли к доллару.
Особенно сильно ослаб к доллару российский ₽-рубль — на наибольший в регионе процент. И это несмотря на то, что нефть за месяц подорожала...


диаграммы

.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:27

щодо EUR/USD

вже вимальовується щось цікавеньке на дрібних 15-хвилинках - ціна з відскоку перебила контрольним максимум - купуємо єврика з подвійного ретесту низів якнайближче до стопа :

https://i.imgur.com/FJlc1q3.png

зону для купівлі позначено згладженим пряумокутничком
ще трошки і з'явиться мій улюблений робочий патерн "кажан" (false breake)
стоп під локальним мінімумом

і знову в дорогу на Північ !
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:07

1,1730

ціна в зоні купівлі, пішов 1 транш

стоп 40 ппс, ризик 1%
цілі росту на 1,20

знову вимикаємо компа
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:07

1,1817
  ЛОБ написав:знову вимикаємо компа

Не зміг вимкнути :) , дочекався вчора 1,18
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:31

Patrick
вчора саме закінчив свої "виправні" роботи у гаражі вже після 22,00, що відкладав більше місяця - зате зробив кріплення під стелю на 6 роверів, усе самостійно від вигинання гаків, нарізки різьби М8 до анкерування

дивлюся на ніч посипалися нові золоті максимуми - євро як бонус

але більше задоволення отримав саме від роботи з залізом (Fe ))

так ось постійне перемикання з форексу на фізичну працю дозволяє покращити результати торгівлі, знижується згубний вплив емоцій, економиться чимало нервових сил

не варто постійно гіпнозувати екран компутера !
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ЛОБ
 
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