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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:49

  ЛОБ написав:не варто постійно гіпнозувати екран компутера !

Ввечері комп більше включений через роботу і форум можна почитати/написати :)
Patrick
 
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  #<1 ... 710711712713
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