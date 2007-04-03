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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:49
ЛОБ написав:
не варто постійно гіпнозувати екран компутера !
Ввечері комп більше включений через роботу і форум можна почитати/написати
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Patrick
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