Ввечері комп більше ввімкнений через роботу, форум можна почитати/написати
І що там з євро відбувається подивитись.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:49
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:50
Patrick
мені легше : я форуми не читаю - тільки пишу сам ))
повністю закинув фейсбуки, телеграм-канали та інші соціяльні мережі
(щоправда ніколи у аднакласніках та вкантактах не був навіть зареєстрований)
за винятком одного : епіцентр моєї уваги як фахівця повністю змістився на старенький твітер - там багато визначних персоналій та вельми шанованих спеців ріжуть правду без необхідності бути політкоректними
усі новини та дискусії там.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:26
ЛОБ
На тлі захоплення музикою був в мене тільки один аккаунт - в соціальній мережі myspace. Можна було знайти щось цікаве для себе. Але ці часи вже в минулому, років з 8-10 минуло.
А от валютні гілки може десь і читаю з 2008 року, звичайно з перервами. Якось спонтанно в цьому році вірішив писати про курси гривня - долар і відчуваю що "підсів". Як правило маю час перед відкриттям міжбанку і ближче до вечора перед закриттям. Інформація відкрита і я намагаюся її подавати в нейтральному фоні..
Практично не читаю новин, достатньо форума.
Зараз переглядають цей форум: Libo, V tehno-teplo, Vladik, vladislavlvov і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|