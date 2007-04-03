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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:49

  ЛОБ написав:не варто постійно гіпнозувати екран компутера !

Ввечері комп більше ввімкнений через роботу, форум можна почитати/написати :)
І що там з євро відбувається подивитись.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:50

Patrick

мені легше : я форуми не читаю - тільки пишу сам ))
повністю закинув фейсбуки, телеграм-канали та інші соціяльні мережі
(щоправда ніколи у аднакласніках та вкантактах не був навіть зареєстрований)

за винятком одного : епіцентр моєї уваги як фахівця повністю змістився на старенький твітер - там багато визначних персоналій та вельми шанованих спеців ріжуть правду без необхідності бути політкоректними

усі новини та дискусії там.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:26

ЛОБ
На тлі захоплення музикою був в мене тільки один аккаунт - в соціальній мережі myspace. Можна було знайти щось цікаве для себе. Але ці часи вже в минулому, років з 8-10 минуло.

А от валютні гілки може десь і читаю з 2008 року, звичайно з перервами. Якось спонтанно в цьому році вірішив писати про курси гривня - долар і відчуваю що "підсів". Як правило маю час перед відкриттям міжбанку і ближче до вечора перед закриттям. Інформація відкрита і я намагаюся її подавати в нейтральному фоні..

Практично не читаю новин, достатньо форума.
Patrick
 
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  #<1 ... 710711712713
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