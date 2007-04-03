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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:49

  ЛОБ написав:не варто постійно гіпнозувати екран компутера !

Ввечері комп більше ввімкнений через роботу, форум можна почитати/написати :)
І що там з євро відбувається подивитись.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:50

Patrick

мені легше : я форуми не читаю - тільки пишу сам ))
повністю закинув фейсбуки, телеграм-канали та інші соціяльні мережі
(щоправда ніколи у аднакласніках та вкантактах не був навіть зареєстрований)

за винятком одного : епіцентр моєї уваги як фахівця повністю змістився на старенький твітер - там багато визначних персоналій та вельми шанованих спеців ріжуть правду без необхідності бути політкоректними

усі новини та дискусії там.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:26

ЛОБ
На тлі захоплення музикою був в мене тільки один аккаунт - в соціальній мережі myspace. Можна було знайти щось цікаве для себе. Але ці часи вже в минулому, років з 8-10 минуло.

А от валютні гілки може десь і читаю з 2008 року, звичайно з перервами. Якось спонтанно в цьому році вірішив писати про курси гривня - долар і відчуваю що "підсів". Як правило маю час перед відкриттям міжбанку і ближче до вечора перед закриттям. Інформація відкрита і я намагаюся її подавати в нейтральному фоні..

Практично не читаю новин, достатньо форума.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:03

щодо USD/UAH

Ризики девальвації гривні в серпні
https://biz.censor.net.ua/resonance/321 ... vn_v_serpn

змістовно, стисло, прогнози по Гривні не втішні

призначення головою НБУ Кирила Шевченка викликає у мене подвійні почуття
на-перше, ми знайомі (здається аж з далекого 1997 року), тривалий період навіть працювали разом

але з часом наші дороги розійшлися, і на чергове запрошення (десь у 2011-12 роках) приєднатися до його команди я був змушений дипломатично відмовитися

так ось попри менеджерські здібності саме кризового менеджера, жорстку бізнес хватку, феноменальну пам'ять на події, людей, якісь специфічні дрібниці необхідні у роботі, він на мою думку занадто жорсткий та консервативний для такої відповідальної посади

за типом він "червоний" директор, що вміє використовувати переважно застарілі методи керування, його постійний психологічний тиск змусить звільнитися усіх незалежних фахових спеціалістів, що матимуть сміливість заперечувати або критикувати його роботу, залишаться тільки сірі лоялісти

нажаль, він не сміливий новатор, котрий здатен на продовження реформ банківської системи та ліберелізацію валютного регулювання, а дуже обережний консерватор. за нього може статися й ручний відкат у реформах

і в обраний час Х виникнення чергової хвилі курсової турбулентності Гривні він спробує поламати ринок через коліно. а Ринок як відомо завжди сильніший за будь яий центробанк, і греблю адміністративних перешкод прорве з легкістю, викликаючи одні економічні руйнування

той випадок, коли я щиро хотів би помилятися у своїх оцінках.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:46

  ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 14:27 написав:вже вимальовується щось цікавеньке на дрібних 15-хвилинках - ціна з відскоку перебила контрольним максимум - купуємо єврика з подвійного ретесту низів якнайближче до стопа :

https://i.imgur.com/FJlc1q3.png

зону для купівлі позначено згладженим пряумокутничком
ще трошки і з'явиться мій улюблений робочий патерн "кажан" (false breake)
стоп під локальним мінімумом

і знову в дорогу на Північ !

  ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 16:07 написав:1,1730
ціна в зоні купівлі, пішов 1 транш

стоп 40 ппс, ризик 1%
цілі росту на 1,20

1,1861
маємо новий максимум доби після мінімуму відучора на 1,1721
стоп переведено на без-збитковий рівень
і одразу вимикаю комп до вечора
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:31

Немного не по теме,хорошо написано про гривну,к чему приводит девальвация.Для тех,кто в в гривне.Печатать будут видно,серьёзно. https://biz.censor.net.ua/resonance/320 ... _na_ukranu
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:56

Scotch

все по темі, але більшість припущень або занадто загальних (девальвація пропорційна емісії) або специфічно галузевих (ріст цін на паливо)

вільно друкуючи гривню НБУ щонайменше залишатиметься у тренді світової монетарної політики без прийняття надмірних ризиків прискорення інфляції

популістський пасаж про вигоду девальвації олігархам суто для галочки

додатковий прямий емісійний дохід в зрозумілих умовах короно-карантину є простим дієвим рішенням

як на мене, основні ризики для країн блоку EM - у зовнішніх чинниках з наближенням різкої корекції на фондових ринках, якщо не рецидиву глобальної рецесії.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:02

після повторного дотику до 1,1905 маємо чітку відмову від максимумів

на коротеньких 1-годинних інтервалах візуально чітко видно як формується подвійна вершина

щось зарано, щоб це означало ???

за день-два перевіримо формацію на денних
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