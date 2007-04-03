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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:23

Re: Валютный рынок в мире

Какие перспективы?
vnegricuk
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:11

vnegricuk
незмінні.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 711712713714
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