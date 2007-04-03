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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 19:23
Re: Валютный рынок в мире
Какие перспективы?
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:11
vnegricuk
незмінні.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:32
по факту публікації NFP я очікую бай по Євро
Buy (#2) limit 1,1807 - sell stop 1,1778
take profit 1,1995
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:15
EUR/USD, m30 :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:29
чую про "раз-ва-рот", "бакс форева" - як приглушити цей сторонній шум ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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