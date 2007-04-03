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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:23

Re: Валютный рынок в мире

Какие перспективы?
vnegricuk
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:11

vnegricuk
незмінні.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:32

по факту публікації NFP я очікую бай по Євро

Buy (#2) limit 1,1807 - sell stop 1,1778
take profit 1,1995
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:15

EUR/USD, m30 : https://i.imgur.com/NGzoSWw.png
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:29

чую про "раз-ва-рот", "бакс форева" - як приглушити цей сторонній шум ))
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:43

вирішив відкласти транш #2 на купівлю єврика по 1,1807: непереконлива динаміка, відсутність робочого патерну, п'ятниця, що більше годиться для фіксингу, а не для активації нових угод

основний аргумент - очікування назрілої корекції бакса після позитивчика на пейролах

та й до тижневої контрольної зони ще не дійшли

розберемося з тактикою з понеділка

залишаюсь схильним до купівлі та вважаю що корекція євробакса вийде швидкоплинною та не глибокою.
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