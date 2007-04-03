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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 19:23
Re: Валютный рынок в мире
Какие перспективы?
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:11
vnegricuk
незмінні.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:32
по факту публікації NFP я очікую бай по Євро
Buy (#2) limit 1,1807 - sell stop 1,1778
take profit 1,1995
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:15
EUR/USD, m30 :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:29
чую про "раз-ва-рот", "бакс форева" - як приглушити цей сторонній шум ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:43
вирішив відкласти транш #2 на купівлю єврика по 1,1807: непереконлива динаміка, відсутність робочого патерну, п'ятниця, що більше годиться для фіксингу, а не для активації нових угод
основний аргумент - очікування назрілої корекції бакса після позитивчика на пейролах
та й до тижневої контрольної зони ще не дійшли
розберемося з тактикою з понеділка
залишаюсь схильним до купівлі та вважаю що корекція євробакса вийде швидкоплинною та не глибокою.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Суб 08 сер, 2020 01:41
ЛОБ
я купил часть по 32.29. Продавать по 32.4-32.5 ( 32.3) ?
можно было продать по 32.65 - 32.6. Но поезд ушел
я думаю гривна укрепится на 26.8 ИЛИ на 26.2 . Нет выплат по ОВГЗ, есть вопрос по мфв и евробляхах в Сентябре. По этому гривна может укрепится БОЛЬШЕ чем ЕВРО укрепится к доллару.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:59
ГОТІВКОВІ СПЕКУЛЯЦІЇ EUR/UAH
proftpd66
Дозвольте дати вам відповідь, яку сам вважаю за потрібне, а не ту пряму, яку ви пропонуєте
Спекуляції з готівкою - зокрема EUR/UAH - як тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.
цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків до USD в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу
а усі ризики ВКВ/ВКВ (EUR/USD у вашому випадку), що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH
відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально
набагато ефективніше працювати у парній схемі EUR/UAH (готівка) + безготівковий маржинальний рахунок (EUR/USD) : готівкова операція за Гривню + зворотня до неї на безготівці за USD
так працює просунутий вітчизняний Банк
як величезну перевагу валютчик отримує можливість перезакривати купівлю-продаж Євро он-лайн, самостійно встановлювати ринкові конкурентні курси EUR/UAH без надоїдливих дзвінків оптовикам, торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків
плюс набагато вужча маржа EUR/USD через прямий власний доступ до форексу, необмежена ліквідність безготівкового ринку.
Про схему можу розповісти детальніше якщо буде цікаво.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:04
Уважаемый ЛОБ!Прокомментируйте,пожалуйста,это короткое видео.Не означает ли это,что началась серьёзная коррекция Евро?
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