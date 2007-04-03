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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:23

Re: Валютный рынок в мире

Какие перспективы?
vnegricuk
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:11

vnegricuk
незмінні.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:32

по факту публікації NFP я очікую бай по Євро

Buy (#2) limit 1,1807 - sell stop 1,1778
take profit 1,1995
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:15

EUR/USD, m30 : https://i.imgur.com/NGzoSWw.png
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:29

чую про "раз-ва-рот", "бакс форева" - як приглушити цей сторонній шум ))
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:43

вирішив відкласти транш #2 на купівлю єврика по 1,1807: непереконлива динаміка, відсутність робочого патерну, п'ятниця, що більше годиться для фіксингу, а не для активації нових угод

основний аргумент - очікування назрілої корекції бакса після позитивчика на пейролах

та й до тижневої контрольної зони ще не дійшли

розберемося з тактикою з понеділка

залишаюсь схильним до купівлі та вважаю що корекція євробакса вийде швидкоплинною та не глибокою.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 01:41

ЛОБ

я купил часть по 32.29. Продавать по 32.4-32.5 ( 32.3) ? :?: :?:

можно было продать по 32.65 - 32.6. Но поезд ушел

я думаю гривна укрепится на 26.8 ИЛИ на 26.2 . Нет выплат по ОВГЗ, есть вопрос по мфв и евробляхах в Сентябре. По этому гривна может укрепится БОЛЬШЕ чем ЕВРО укрепится к доллару.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:59

ГОТІВКОВІ СПЕКУЛЯЦІЇ EUR/UAH

proftpd66
Дозвольте дати вам відповідь, яку сам вважаю за потрібне, а не ту пряму, яку ви пропонуєте

Спекуляції з готівкою - зокрема EUR/UAH - як тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.

цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків до USD в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу

а усі ризики ВКВ/ВКВ (EUR/USD у вашому випадку), що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH

відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально

набагато ефективніше працювати у парній схемі EUR/UAH (готівка) + безготівковий маржинальний рахунок (EUR/USD) : готівкова операція за Гривню + зворотня до неї на безготівці за USD

так працює просунутий вітчизняний Банк

як величезну перевагу валютчик отримує можливість перезакривати купівлю-продаж Євро он-лайн, самостійно встановлювати ринкові конкурентні курси EUR/UAH без надоїдливих дзвінків оптовикам, торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків

плюс набагато вужча маржа EUR/USD через прямий власний доступ до форексу, необмежена ліквідність безготівкового ринку.

Про схему можу розповісти детальніше якщо буде цікаво.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:04

Уважаемый ЛОБ!Прокомментируйте,пожалуйста,это короткое видео.Не означает ли это,что началась серьёзная коррекция Евро? https://www.youtube.com/watch?v=_AljBGc8B5A
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