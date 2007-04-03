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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 19:23
Re: Валютный рынок в мире
Какие перспективы?
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:11
vnegricuk
незмінні.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:32
по факту публікації NFP я очікую бай по Євро
Buy (#2) limit 1,1807 - sell stop 1,1778
take profit 1,1995
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:15
EUR/USD, m30 :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:29
чую про "раз-ва-рот", "бакс форева" - як приглушити цей сторонній шум ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:43
вирішив відкласти транш #2 на купівлю єврика по 1,1807: непереконлива динаміка, відсутність робочого патерну, п'ятниця, що більше годиться для фіксингу, а не для активації нових угод
основний аргумент - очікування назрілої корекції бакса після позитивчика на пейролах
та й до тижневої контрольної зони ще не дійшли
розберемося з тактикою з понеділка
залишаюсь схильним до купівлі та вважаю що корекція євробакса вийде швидкоплинною та не глибокою.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Суб 08 сер, 2020 01:41
ЛОБ
я купил часть по 32.29. Продавать по 32.4-32.5 ( 32.3) ?
можно было продать по 32.65 - 32.6. Но поезд ушел
я думаю гривна укрепится на 26.8 ИЛИ на 26.2 . Нет выплат по ОВГЗ, есть вопрос по мфв и евробляхах в Сентябре. По этому гривна может укрепится БОЛЬШЕ чем ЕВРО укрепится к доллару.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:59
ГОТІВКОВІ СПЕКУЛЯЦІЇ EUR/UAH
proftpd66
Дозвольте дати вам відповідь, яку сам вважаю за потрібне, а не ту пряму, яку ви пропонуєте
Спекуляції з готівкою - зокрема EUR/UAH - як тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.
цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків до USD в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу
а усі ризики ВКВ/ВКВ (EUR/USD у вашому випадку), що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH
відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально
набагато ефективніше працювати у парній схемі EUR/UAH (готівка) + безготівковий маржинальний рахунок (EUR/USD) : готівкова операція за Гривню + зворотня до неї на безготівці за USD
так працює просунутий вітчизняний Банк
як величезну перевагу валютчик отримує можливість перезакривати купівлю-продаж Євро он-лайн, самостійно встановлювати ринкові конкурентні курси EUR/UAH без надоїдливих дзвінків оптовикам, торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків
плюс набагато вужча маржа EUR/USD через прямий власний доступ до форексу, необмежена ліквідність безготівкового ринку.
Про схему можу розповісти детальніше якщо буде цікаво.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:04
Уважаемый ЛОБ!Прокомментируйте,пожалуйста,это короткое видео.Не означает ли это,что началась серьёзная коррекция Евро?
Додано: Пон 10 сер, 2020 02:12
Scotch
у моїй системі координат не має значення, що торгує Морган Стенлі - чи будь який інший інвестиційний банк
на-перше, там працюють живі люди, які можуть помилятися (або приймати правильні рішення)
по-друге, Моргани - це один з тисячі великих банків, виробничих та фінансових компаній, що мають відповідний вплив в межах (не більше) 0,1% за обсягами торгів - певен що саме за обсягами операцій спот+форвард концерн Мерседес або Фольксваген важать більше сумарних лімітів відкритих позицій десятка таких банків
по-третє, не можливо оцінити успішність хоч якоїсь тривалої історії їхніх рекомендацій з позиціювання по EUR/USD
імовірну корекцію ми одразу побачимо на графіку без підказок, і наперед ніхто не знає куди піде курс єврика
я особисто вважаю що тренд продовжиться, корекцію зможу вчасно ідентифікувати сам, пересидіти-перечекати на паркані та перезайти пізніше по висхідному тренду нагору за своєю робочою системою
саме тому приділятиму увагу винятково потоку фундамнтальних економічних новин, публікації стат даних та розвитку технічних сигналів на графіках - а не тому, хто що думає з приводу динаміки курсів валют, яким би за прізвищем чи назвою компанії не була ця авторитетна особа.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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