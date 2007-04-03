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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 712713714715
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:23

ЛОБ
де , на ваш погляд, краще новачку починати торгувати на форексі?
Schastyia
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.10.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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