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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 712713714715
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:23

ЛОБ
де , на ваш погляд, краще новачку починати торгувати на форексі?
Schastyia
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:20

Schastyia

не має значення де, починати торгувати варто тільки з досвідченим наставником - або не приступати торгувати взагалі

зазначу, інтернет трейдери та школи, що начебто рекламують прибуткові системи та сигнали у більшості своїх призначені для викачки грошей

одиниці можуть дійсно чомусь навчити

для початку спробуйте сформулювати свою ціль

можна у приват.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:46

щодо EUR/USD

система Контрольних корекційних зон розвернулася у шорт :

https://i.imgur.com/oCnk7WA.png

я схильний ігнорувати сигнали своєї робочої системи, відмовляючись від коротких позицій на продаж - але до з'ясування сили поточної низхідної тенденції поки що вирішив утриматись і від чергового траншу на перезахід у довжину

проте логіка моїх очікувань залишається не змінною й через тиждень
  ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 10:02 написав:1,1778 після локального мінімуму на 1,1696

маємо невеличкий відскок від лоїв, але тільки спроможність єврика повернутися вище 1,1805 має вказати на відновлення активної висхідної динаміки

з технічної токи зору взагалі нічого не сталося - одна дійсно ведмежа червоненька денна свічка у послідовності з півтора десятка бичих зелених - це крапля у морі

чи перейде євро до фази глибшої корекції має просигналізувати тижнева контрольна зона з нижньою межею біля 1,1704, а її якраз і втримано

отже, готуємося купувати по тренду, але необхідних сигалів поки що нам бракує

  ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 14:27 написав:вже вимальовується щось цікавеньке на дрібних 15-хвилинках - ціна з відскоку перебила контрольним максимум - купуємо єврика з подвійного ретесту низів якнайближче до стопа :

https://i.imgur.com/FJlc1q3.png

зону для купівлі позначено згладженим пряумокутничком
ще трошки і з'явиться мій улюблений робочий патерн "кажан" (false breake)
стоп під локальним мінімумом

  ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 16:07 написав:1,1730

ціна в зоні купівлі, пішов 1 транш

стоп 40 ппс, ризик 1%
цілі росту на 1,20

  ЛОБ Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:15 написав:EUR/USD, m30 : https://i.imgur.com/NGzoSWw.png
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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