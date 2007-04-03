я схильний ігнорувати сигнали своєї робочої системи, відмовляючись від коротких позицій на продаж - але до з'ясування сили поточної низхідної тенденції поки що вирішив утриматись і від чергового траншу на перезахід у довжину
проте логіка моїх очікувань залишається не змінною й через тиждень
ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 10:02 написав:1,1778 після локального мінімуму на 1,1696
маємо невеличкий відскок від лоїв, але тільки спроможність єврика повернутися вище 1,1805 має вказати на відновлення активної висхідної динаміки
з технічної токи зору взагалі нічого не сталося - одна дійсно ведмежа червоненька денна свічка у послідовності з півтора десятка бичих зелених - це крапля у морі
чи перейде євро до фази глибшої корекції має просигналізувати тижнева контрольна зона з нижньою межею біля 1,1704, а її якраз і втримано
отже, готуємося купувати по тренду, але необхідних сигалів поки що нам бракує
ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 14:27 написав:вже вимальовується щось цікавеньке на дрібних 15-хвилинках - ціна з відскоку перебила контрольним максимум - купуємо єврика з подвійного ретесту низів якнайближче до стопа :