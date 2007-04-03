я схильний ігнорувати сигнали своєї робочої системи, відмовляючись від коротких позицій на продаж - але до з'ясування сили поточної низхідної тенденції поки що вирішив утриматись і від чергового траншу на перезахід у довжину
проте логіка моїх очікувань залишається не змінною й через тиждень
ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 10:02 написав:1,1778 після локального мінімуму на 1,1696
маємо невеличкий відскок від лоїв, але тільки спроможність єврика повернутися вище 1,1805 має вказати на відновлення активної висхідної динаміки
з технічної токи зору взагалі нічого не сталося - одна дійсно ведмежа червоненька денна свічка у послідовності з півтора десятка бичих зелених - це крапля у морі
чи перейде євро до фази глибшої корекції має просигналізувати тижнева контрольна зона з нижньою межею біля 1,1704, а її якраз і втримано
отже, готуємося купувати по тренду, але необхідних сигалів поки що нам бракує
ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 14:27 написав:вже вимальовується щось цікавеньке на дрібних 15-хвилинках - ціна з відскоку перебила контрольним максимум - купуємо єврика з подвійного ретесту низів якнайближче до стопа :
ЛОБ написав:proftpd66 .... відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально
набагато ефективніше працювати у парній схемі EUR/UAH (готівка) + безготівковий маржинальний рахунок (EUR/USD) : готівкова операція за Гривню + зворотня до неї на безготівці за USD
так працює просунутий вітчизняний Банк
як величезну перевагу валютчик отримує можливість перезакривати купівлю-продаж Євро он-лайн, самостійно встановлювати ринкові конкурентні курси EUR/UAH без надоїдливих дзвінків оптовикам, торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків
плюс набагато вужча маржа EUR/USD через прямий власний доступ до форексу, необмежена ліквідність безготівкового ринку.
Про схему можу розповісти детальніше якщо буде цікаво.