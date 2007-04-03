Додано: Пон 10 сер, 2020 21:48

Серж77

Будь яка операція валютчика на готівковому ринку має супроводжуватися протилежною угодою перезакриття на форексі



наприклад, до вас звертається клієнт на продаж вам EUR/UAH 1.000



у стандартному випадку (рахунку немає) ви дивитеся в і-неті готівкові курси, по чому можете злити комусь далі ці євро - або дзвоните оптовику



маючи свій власний маржинальний рахунок ви нікуди не дзвоните



а дивитеся на платформі курс EUR/USD (спот 1,1754/56) та знаючи базовий курс USD/UAH (нехай на момент 27,60/65) просто самі називаєте клієнту курс : 1,1750(мінус 4 піпса) х27,60=32,43



якщо угода відбулася, то одразу з платформи продаєте EUR/USD 1.000 - по 1,1754



відтепер маєте куплені Євро на руках без курсу (без курсових ризиків), але у вас є куплений еквівалент 1175,40 USD по 27,60



коли до вас підходить другий клієнт вже з купівлею у вас 1.000 Євро за Гривню, ви не згадуєте по чому ви їх купували півгодини тому (день, тиждень тому)



а з платформи перевіряєте курси FX



навіть якщо курс EUR/USD знизився, скажімо, до 1,1734/36, ви називаєте йому 1,1740(+4 піпса)х27,65=32,46 (вважаємо курс USD/UAH не змінився за цей час)



готівкова угода відбулася - з платформи одразу купуєте EUR 1.000 по 1,1736



загальний фінансовий результат підраховується на готівці та маржинальному рахунку разом.



Звичайно, це спрощена для розуміння схема, але вона робоча та дозволяє мінімізувати ризики готівкових операцій, фіксуючи нехай маленький профіт з кожної операції, одночасно утримуючи вузенький спред для клієнтів.

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