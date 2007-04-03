я схильний ігнорувати сигнали своєї робочої системи, відмовляючись від коротких позицій на продаж - але до з'ясування сили поточної низхідної тенденції поки що вирішив утриматись і від чергового траншу на перезахід у довжину
проте логіка моїх очікувань залишається не змінною й через тиждень
ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 10:02 написав:1,1778 після локального мінімуму на 1,1696
маємо невеличкий відскок від лоїв, але тільки спроможність єврика повернутися вище 1,1805 має вказати на відновлення активної висхідної динаміки
з технічної токи зору взагалі нічого не сталося - одна дійсно ведмежа червоненька денна свічка у послідовності з півтора десятка бичих зелених - це крапля у морі
чи перейде євро до фази глибшої корекції має просигналізувати тижнева контрольна зона з нижньою межею біля 1,1704, а її якраз і втримано
отже, готуємося купувати по тренду, але необхідних сигалів поки що нам бракує
ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 14:27 написав:вже вимальовується щось цікавеньке на дрібних 15-хвилинках - ціна з відскоку перебила контрольним максимум - купуємо єврика з подвійного ретесту низів якнайближче до стопа :
ЛОБ написав:proftpd66 .... відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально
набагато ефективніше працювати у парній схемі EUR/UAH (готівка) + безготівковий маржинальний рахунок (EUR/USD) : готівкова операція за Гривню + зворотня до неї на безготівці за USD
так працює просунутий вітчизняний Банк
як величезну перевагу валютчик отримує можливість перезакривати купівлю-продаж Євро он-лайн, самостійно встановлювати ринкові конкурентні курси EUR/UAH без надоїдливих дзвінків оптовикам, торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків
плюс набагато вужча маржа EUR/USD через прямий власний доступ до форексу, необмежена ліквідність безготівкового ринку.
Про схему можу розповісти детальніше якщо буде цікаво.
Серж77 Будь яка операція валютчика на готівковому ринку має супроводжуватися протилежною угодою перезакриття на форексі
наприклад, до вас звертається клієнт на продаж вам EUR/UAH 1.000
у стандартному випадку (рахунку немає) ви дивитеся в і-неті готівкові курси, по чому можете злити комусь далі ці євро - або дзвоните оптовику
маючи свій власний маржинальний рахунок ви нікуди не дзвоните
а дивитеся на платформі курс EUR/USD (спот 1,1754/56) та знаючи базовий курс USD/UAH (нехай на момент 27,60/65) просто самі називаєте клієнту курс : 1,1750(мінус 4 піпса) х27,60=32,43
якщо угода відбулася, то одразу з платформи продаєте EUR/USD 1.000 - по 1,1754
відтепер маєте куплені Євро на руках без курсу (без курсових ризиків), але у вас є куплений еквівалент 1175,40 USD по 27,60
коли до вас підходить другий клієнт вже з купівлею у вас 1.000 Євро за Гривню, ви не згадуєте по чому ви їх купували півгодини тому (день, тиждень тому)
а з платформи перевіряєте курси FX
навіть якщо курс EUR/USD знизився, скажімо, до 1,1734/36, ви називаєте йому 1,1740(+4 піпса)х27,65=32,46 (вважаємо курс USD/UAH не змінився за цей час)
готівкова угода відбулася - з платформи одразу купуєте EUR 1.000 по 1,1736
загальний фінансовий результат підраховується на готівці та маржинальному рахунку разом.
Звичайно, це спрощена для розуміння схема, але вона робоча та дозволяє мінімізувати ризики готівкових операцій, фіксуючи нехай маленький профіт з кожної операції, одночасно утримуючи вузенький спред для клієнтів.
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