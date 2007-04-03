ЛОБ
де , на ваш погляд, краще новачку починати торгувати на форексі?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:20
Schastyia
не має значення де, починати торгувати варто тільки з досвідченим наставником - або не приступати торгувати взагалі
зазначу, інтернет трейдери та школи, що начебто рекламують прибуткові системи та сигнали у більшості своїх призначені для викачки грошей
одиниці можуть дійсно чомусь навчити
для початку спробуйте сформулювати свою ціль
можна у приват.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:46
щодо EUR/USD
система Контрольних корекційних зон розвернулася у шорт :
я схильний ігнорувати сигнали своєї робочої системи, відмовляючись від коротких позицій на продаж - але до з'ясування сили поточної низхідної тенденції поки що вирішив утриматись і від чергового траншу на перезахід у довжину
проте логіка моїх очікувань залишається не змінною й через тиждень
патерн - то головне, рівень, на якому він може сформуватися - другорядне.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:30
Також цікавлюсь деталями. Зазделегіть вдячний.
Додано: Пон 10 сер, 2020 21:48
Серж77
Будь яка операція валютчика на готівковому ринку має супроводжуватися протилежною угодою перезакриття на форексі
наприклад, до вас звертається клієнт на продаж вам EUR/UAH 1.000
у стандартному випадку (рахунку немає) ви дивитеся в і-неті готівкові курси, по чому можете злити комусь далі ці євро - або дзвоните оптовику
маючи свій власний маржинальний рахунок ви нікуди не дзвоните
а дивитеся на платформі курс EUR/USD (спот 1,1754/56) та знаючи базовий курс USD/UAH (нехай на момент 27,60/65) просто самі називаєте клієнту курс : 1,1750(мінус 4 піпса) х27,60=32,43
якщо угода відбулася, то одразу з платформи продаєте EUR/USD 1.000 - по 1,1754
відтепер маєте куплені Євро на руках без курсу (без курсових ризиків), але у вас є куплений еквівалент 1175,40 USD по 27,60
коли до вас підходить другий клієнт вже з купівлею у вас 1.000 Євро за Гривню, ви не згадуєте по чому ви їх купували півгодини тому (день, тиждень тому)
а з платформи перевіряєте курси FX
навіть якщо курс EUR/USD знизився, скажімо, до 1,1734/36, ви називаєте йому 1,1740(+4 піпса)х27,65=32,46 (вважаємо курс USD/UAH не змінився за цей час)
готівкова угода відбулася - з платформи одразу купуєте EUR 1.000 по 1,1736
загальний фінансовий результат підраховується на готівці та маржинальному рахунку разом.
Звичайно, це спрощена для розуміння схема, але вона робоча та дозволяє мінімізувати ризики готівкових операцій, фіксуючи нехай маленький профіт з кожної операції, одночасно утримуючи вузенький спред для клієнтів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 10 сер, 2020 22:14
Дякую за готовність ділитися. Поки мій статус на форумі не дозволяє звертатися в приват. Ціль, як найкращий результат, - новий спосіб заробітку.
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:52
1,1784 після 1,1722/1,1807
є патерн на купівлю Євро
стоп 65 піпсів, далеченько, але який є
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:25
Сьогодні дивився на динаміку росту євро і прикупив на п'яту частину своїх заощаджень. Є стійка впевненість, що буде йти вгору, якщо не зараз, то пізніше.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 09:14
1,1730 - відновлюю доливку у лонг #2
на підтвердження і золото пригальмувало на падінні якраз біля 50%
нехай флюгери-аналітики пророкують "дайош разварот", а ми собі потихеньку ставатиммемо по тренду з відкату як на те вказує хрестоматія трейдінгу
якщо тренд стправжній, то здорову корекцію ріал мані з легкістю відкуплять.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:17
ЛОБ
Дякую, Андрію!
Які операційні витрати в обслуговуючому банку (відкриття, рахунку, обслуговування..)?
Від яких мінімальних сум пересічному має сенс відкривати рахунок (ціль - збереження/приумноження поточного заробітку з горизонтом біля 1 року)
Зазделегідь вдячний.
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