RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:26

Серж77

якщо запитання стосується відкриття маржинального рахунку у брокера з повноцінною банківською ліцензією, то усі основні витрати пов'язані з переказом коштів з України

відкриття та ведення рахунку безкоштовне, навіть якщо він існуватиме увесь час без активних угод

комісії за відкриття позицій звісно будуть, але це розумні прийнятні витрати

скажімо, для EUR/USD на лот у 10.000 від $1 до $3 (залежить від брокера) при спреді 1-2 піпси
операції з акціями та фондовими індексами зазвичай супроводжуються вищими комісіями ($30 на 1 операцію в обидва кінці)

можна знайти кухню із міні-рахунками від $1.000, а ось надійний Банк-брокер вимагатиме стартовий баланс від $10.000
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10499
З нами з: 14.12.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 713714715716
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid, Mazay256 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6191, 6192, 6193
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
61920 191764775
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 11:59
Вкладчик1234
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 1649, 1650, 1651
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
16503 1733977
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 11:37
vitaliy_berdinskikh
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1962, 1963, 1964
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19632 2447509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 20:35
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.