Серж77
якщо запитання стосується відкриття маржинального рахунку у брокера з повноцінною банківською ліцензією, то усі основні витрати пов'язані з переказом коштів з України
відкриття та ведення рахунку безкоштовне, навіть якщо він існуватиме увесь час без активних угод
комісії за відкриття позицій звісно будуть, але це розумні прийнятні витрати
скажімо, для EUR/USD на лот у 10.000 від $1 до $3 (залежить від брокера) при спреді 1-2 піпси
операції з акціями та фондовими індексами зазвичай супроводжуються вищими комісіями ($30 на 1 операцію в обидва кінці)
можна знайти кухню із міні-рахунками від $1.000, а ось надійний Банк-брокер вимагатиме стартовий баланс від $10.000