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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:26
Серж77
якщо запитання стосується відкриття маржинального рахунку у брокера з повноцінною банківською ліцензією, то усі основні витрати пов'язані з переказом коштів з України
відкриття та ведення рахунку безкоштовне, навіть якщо він існуватиме увесь час без активних угод
комісії за відкриття позицій звісно будуть, але це розумні прийнятні витрати
скажімо, для EUR/USD на лот у 10.000 від $1 до $3 (залежить від брокера) при спреді 1-2 піпси
операції з акціями та фондовими індексами зазвичай супроводжуються вищими комісіями ($30 на 1 операцію в обидва кінці)
можна знайти кухню із міні-рахунками від $1.000, а ось надійний Банк-брокер вимагатиме стартовий баланс від $10.000
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Додано: Сер 12 сер, 2020 12:13
Striker написав: ЛОБ написав:1,1784
після 1,1722/1,1807
є патерн на купівлю Євро
стоп 65 піпсів, далеченько, але який є
Сьогодні дивився на динаміку росту євро і прикупив на п'яту частину своїх заощаджень. Є стійка впевненість, що буде йти вгору, якщо не зараз, то пізніше.
Вот почему-то есть чуйка, что купившие сейчас Евро по примеру уважаемого Лоба, скоро сильно пожалеют об этом и не смогут в ближайшее время продать его по такой цене.
Рынок, как всегда, жестко кинет даже самых опытных прогнозистов.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 13:11
ЛОБ Додано: Сер 29 лип, 2020 12:24 написав:
завершення Липня поблизу максимумів місяця залишає простір для корекції
курсові підсумки : мінімум 1,1184
- максимум 1,1781
- спот на екрані 1,1750
імовірно шпекулянти критимуть прибуткову довжину, шукатимуть короток
висхідна динаміка єврика дійсно трошки пригальмовує, але це не означає поспішний продажзазвичай перед тактичним розворотом має відбутися заштирк вище, а вже потім розвантаження накопичених лонгів найслабших гравців із близькими стопами
будьмо уважними у кінці місяця.
ЛОБ Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:51 написав:1,1908
знову оновлення максимумів, загроза корекції, страхи купувати "задорого", бажання стати у шорт на вершках, вимушене спрацювання стопів - і, зрештою, просування вище
це і є безжалісний срямований тренд, проти якого не варто працювати за абеткою трейдера, а краще "дружити"
ЛОБ Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:14 написав:
АЛЕ. після вражаючого ралі Липня та прискорення у кінці місяця, напруга зростає, окрім довгого євро (EUR/USD, EUR/GBP & EUR/CAD) є ще купа інших позицій, тому 1/3 частину я вирішив фіксонути, звільнити маржу та забрати трошки профіту зі столу казино FX
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Сер 12 сер, 2020 13:11
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