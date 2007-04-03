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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:26

Серж77

якщо запитання стосується відкриття маржинального рахунку у брокера з повноцінною банківською ліцензією, то усі основні витрати пов'язані з переказом коштів з України

відкриття та ведення рахунку безкоштовне, навіть якщо він існуватиме увесь час без активних угод

комісії за відкриття позицій звісно будуть, але це розумні прийнятні витрати

скажімо, для EUR/USD на лот у 10.000 від $1 до $3 (залежить від брокера) при спреді 1-2 піпси
операції з акціями та фондовими індексами зазвичай супроводжуються вищими комісіями ($30 на 1 операцію в обидва кінці)

можна знайти кухню із міні-рахунками від $1.000, а ось надійний Банк-брокер вимагатиме стартовий баланс від $10.000
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:13

  Striker написав:
  ЛОБ написав:1,1784 після 1,1722/1,1807
є патерн на купівлю Євро

стоп 65 піпсів, далеченько, але який є

Сьогодні дивився на динаміку росту євро і прикупив на п'яту частину своїх заощаджень. Є стійка впевненість, що буде йти вгору, якщо не зараз, то пізніше.


Вот почему-то есть чуйка, что купившие сейчас Евро по примеру уважаемого Лоба, скоро сильно пожалеют об этом и не смогут в ближайшее время продать его по такой цене.
Рынок, как всегда, жестко кинет даже самых опытных прогнозистов.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:11

  ЛОБ Додано: Сер 29 лип, 2020 12:24 написав:завершення Липня поблизу максимумів місяця залишає простір для корекції

курсові підсумки : мінімум 1,1184 - максимум 1,1781 - спот на екрані 1,1750

імовірно шпекулянти критимуть прибуткову довжину, шукатимуть короток
висхідна динаміка єврика дійсно трошки пригальмовує, але це не означає поспішний продаж

зазвичай перед тактичним розворотом має відбутися заштирк вище, а вже потім розвантаження накопичених лонгів найслабших гравців із близькими стопами

будьмо уважними у кінці місяця.

  ЛОБ Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:51 написав:1,1908
знову оновлення максимумів, загроза корекції, страхи купувати "задорого", бажання стати у шорт на вершках, вимушене спрацювання стопів - і, зрештою, просування вище

це і є безжалісний срямований тренд, проти якого не варто працювати за абеткою трейдера, а краще "дружити"

  ЛОБ Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:14 написав:АЛЕ. після вражаючого ралі Липня та прискорення у кінці місяця, напруга зростає, окрім довгого євро (EUR/USD, EUR/GBP & EUR/CAD) є ще купа інших позицій, тому 1/3 частину я вирішив фіксонути, звільнити маржу та забрати трошки профіту зі столу казино FX
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ЛОБ
 
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