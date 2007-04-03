В сегодняшней статье The Economist рассуждает о том, как ЕЦБ собирается перезапустить экономику Европы и добиться роста инфляции. Попытка регулятора основана на усложнении инструментов денежно-кредитной политики и разрыве связи между кредитными и депозитными ставками, то есть создании системы с двойными (по-разному управляемыми) ключевыми процентными ставками.



Сейчас депозитная ставка в Европе составляет минус 0.5%. Вместо того, чтобы еще больше снижать ставки, сейчас ЕЦБ использует нетрадиционные меры, такие как покупка облигаций. Но этого недостаточно (и политически сложно объяснимо).



Снижение процентных ставок направлено на то, чтобы побудить бизнес и население тратить деньги, сделав заимствования более привлекательными, а сбережения – менее привлекательными. Но когда ставки отрицательные, деньги могут не попадать в реальную экономику. Вкладчики всегда могут хранить свои средства в наличных деньгах с нулевой эффективной процентной ставкой. Банки опасаются, что, если они введут отрицательные процентные ставки по депозитам, клиенты выведут деньги и «спрячут их под матрасами». В конечном итоге чистые проценте доходы банков и их прибыльность сократятся, что может привести к снижению их готовности кредитовать. Экономисты считают, что в определенный момент - так называемая обратная ставка - стимулирующий эффект снижения процентной ставки будет компенсирован нагрузкой на банки. Страх достичь этой точки объясняет, почему ни один центральный банк не уходит глубоко в отрицательную зону значений процентных ставок.



Чтобы обойти эту проблему, ЕЦБ придумал различные типы операций репо с банками: LTRO – долгосрочные операции репо, VLTRO – «очень долгосрочные», TLTRO – целевые, PELTRO - «при пандемии». TLTRO нужно как раз для того, чтобы стимулировать банки кредитовать экономику. Чем больше банк ссужает домашним хозяйствам и предприятиям, тем ниже ставка, по которой он может получить доступ к TLTRO. А если ставка отрицательная, то ЕЦБ платит банкам за предоставление кредитов экономике.



Нечто подобное делает Банк Англии. Но одна особенность делает этот инструмент ЕЦБ новаторским. До марта ставка TLTRO была привязана к базовым процентным ставкам ЕЦБ . Но с тех пор связь была разорвана, и банки, отвечающие критерию кредитования, могут получить доступ к средствам по гораздо более низкой процентной ставке вплоть до минус 1%. В результате банки теперь могут получать сверхдешевое финансирование, делая операции кредитования прибыльными. Таким образом, расширяется спрэд между стоимостью привлечения финансирования и низкими ставками кредитов без снижения ставок по депозитам (вкладчики не будут уходит из банков).



Сторонники говорят, что двойные ставки могут быть еще более действенными. По ставке TLTRO нет технических ограничений: она может упасть до -5%, -10%. Более низкие ставки могут дать инфляции, давно сдерживаемой, необходимый ей импульс. Тем временем центральный банк может начать повышать свою депозитную ставку, что удовлетворило бы критиков в Германии и других странах, которые беспокоятся о влиянии отрицательных ставок на вкладчиков.



Может ли двойная процентная ставка в той или иной форме стать неотъемлемой частью инструментария ЕЦБ и других центральных банков? Препятствия вполне могут быть политическими, а не техническими. Если центральный банк ссужает банкам по более низкой ставке, чем ставка, по которой он возмещает резервы, то он терпит убытки (в ЕЦБ эти убытки, вероятно, более чем компенсируются прибылью от покупки активов). Политически это выглядит не очень хорошо. Но, во всяком случае, это интересная новая попытка оживить европейскую экономику и начать когда-нибудь ужесточать денежно-кредитную политику.