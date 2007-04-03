якщо запитання стосується відкриття маржинального рахунку у брокера з повноцінною банківською ліцензією, то усі основні витрати пов'язані з переказом коштів з України
відкриття та ведення рахунку безкоштовне, навіть якщо він існуватиме увесь час без активних угод
комісії за відкриття позицій звісно будуть, але це розумні прийнятні витрати
скажімо, для EUR/USD на лот у 10.000 від $1 до $3 (залежить від брокера) при спреді 1-2 піпси операції з акціями та фондовими індексами зазвичай супроводжуються вищими комісіями ($30 на 1 операцію в обидва кінці)
можна знайти кухню із міні-рахунками від $1.000, а ось надійний Банк-брокер вимагатиме стартовий баланс від $10.000
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ написав:1,1784 після 1,1722/1,1807 є патерн на купівлю Євро
стоп 65 піпсів, далеченько, але який є
Сьогодні дивився на динаміку росту євро і прикупив на п'яту частину своїх заощаджень. Є стійка впевненість, що буде йти вгору, якщо не зараз, то пізніше.
Вот почему-то есть чуйка, что купившие сейчас Евро по примеру уважаемого Лоба, скоро сильно пожалеют об этом и не смогут в ближайшее время продать его по такой цене. Рынок, как всегда, жестко кинет даже самых опытных прогнозистов.
імовірно шпекулянти критимуть прибуткову довжину, шукатимуть короток висхідна динаміка єврика дійсно трошки пригальмовує, але це не означає поспішний продаж
зазвичай перед тактичним розворотом має відбутися заштирк вище, а вже потім розвантаження накопичених лонгів найслабших гравців із близькими стопами
будьмо уважними у кінці місяця.
ЛОБ Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:51 написав:1,1908 знову оновлення максимумів, загроза корекції, страхи купувати "задорого", бажання стати у шорт на вершках, вимушене спрацювання стопів - і, зрештою, просування вище
це і є безжалісний срямований тренд, проти якого не варто працювати за абеткою трейдера, а краще "дружити"
ЛОБ Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:14 написав:АЛЕ. після вражаючого ралі Липня та прискорення у кінці місяця, напруга зростає, окрім довгого євро (EUR/USD, EUR/GBP & EUR/CAD) є ще купа інших позицій, тому 1/3 частину я вирішив фіксонути, звільнити маржу та забрати трошки профіту зі столу казино FX ...
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
В сегодняшней статье The Economist рассуждает о том, как ЕЦБ собирается перезапустить экономику Европы и добиться роста инфляции. Попытка регулятора основана на усложнении инструментов денежно-кредитной политики и разрыве связи между кредитными и депозитными ставками, то есть создании системы с двойными (по-разному управляемыми) ключевыми процентными ставками.
Сейчас депозитная ставка в Европе составляет минус 0.5%. Вместо того, чтобы еще больше снижать ставки, сейчас ЕЦБ использует нетрадиционные меры, такие как покупка облигаций. Но этого недостаточно (и политически сложно объяснимо).
Снижение процентных ставок направлено на то, чтобы побудить бизнес и население тратить деньги, сделав заимствования более привлекательными, а сбережения – менее привлекательными. Но когда ставки отрицательные, деньги могут не попадать в реальную экономику. Вкладчики всегда могут хранить свои средства в наличных деньгах с нулевой эффективной процентной ставкой. Банки опасаются, что, если они введут отрицательные процентные ставки по депозитам, клиенты выведут деньги и «спрячут их под матрасами». В конечном итоге чистые проценте доходы банков и их прибыльность сократятся, что может привести к снижению их готовности кредитовать. Экономисты считают, что в определенный момент - так называемая обратная ставка - стимулирующий эффект снижения процентной ставки будет компенсирован нагрузкой на банки. Страх достичь этой точки объясняет, почему ни один центральный банк не уходит глубоко в отрицательную зону значений процентных ставок.
Чтобы обойти эту проблему, ЕЦБ придумал различные типы операций репо с банками: LTRO – долгосрочные операции репо, VLTRO – «очень долгосрочные», TLTRO – целевые, PELTRO - «при пандемии». TLTRO нужно как раз для того, чтобы стимулировать банки кредитовать экономику. Чем больше банк ссужает домашним хозяйствам и предприятиям, тем ниже ставка, по которой он может получить доступ к TLTRO. А если ставка отрицательная, то ЕЦБ платит банкам за предоставление кредитов экономике.
Нечто подобное делает Банк Англии. Но одна особенность делает этот инструмент ЕЦБ новаторским. До марта ставка TLTRO была привязана к базовым процентным ставкам ЕЦБ . Но с тех пор связь была разорвана, и банки, отвечающие критерию кредитования, могут получить доступ к средствам по гораздо более низкой процентной ставке вплоть до минус 1%. В результате банки теперь могут получать сверхдешевое финансирование, делая операции кредитования прибыльными. Таким образом, расширяется спрэд между стоимостью привлечения финансирования и низкими ставками кредитов без снижения ставок по депозитам (вкладчики не будут уходит из банков).
Сторонники говорят, что двойные ставки могут быть еще более действенными. По ставке TLTRO нет технических ограничений: она может упасть до -5%, -10%. Более низкие ставки могут дать инфляции, давно сдерживаемой, необходимый ей импульс. Тем временем центральный банк может начать повышать свою депозитную ставку, что удовлетворило бы критиков в Германии и других странах, которые беспокоятся о влиянии отрицательных ставок на вкладчиков.
Может ли двойная процентная ставка в той или иной форме стать неотъемлемой частью инструментария ЕЦБ и других центральных банков? Препятствия вполне могут быть политическими, а не техническими. Если центральный банк ссужает банкам по более низкой ставке, чем ставка, по которой он возмещает резервы, то он терпит убытки (в ЕЦБ эти убытки, вероятно, более чем компенсируются прибылью от покупки активов). Политически это выглядит не очень хорошо. Но, во всяком случае, это интересная новая попытка оживить европейскую экономику и начать когда-нибудь ужесточать денежно-кредитную политику.