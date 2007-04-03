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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:59

1,1867

спокійний початок після вихідних, на яких було багато цікавих новин

мої скромні очікування тижня полягають у перевершені локальних максимумів біля 1,1915 та перших спробах штурму 1,20
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:55

1,1894

пласка корекція практично на максимумах 1,1915-1,1696 нагадує попередню фазу консолідації 1,1422-1,1168 у Червні-Липні перед ростом курсу на 5 великих фігур :

https://i.imgur.com/Bog4gZk.png

усі стрілочки по Євро ведуть нагору.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10519
З нами з: 14.12.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
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  #<1 ... 714715716717
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