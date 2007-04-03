1,1867
спокійний початок після вихідних, на яких було багато цікавих новин
мої скромні очікування тижня полягають у перевершені локальних максимумів біля 1,1915 та перших спробах штурму 1,20
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 сер, 2020 09:59
1,1867
спокійний початок після вихідних, на яких було багато цікавих новин
мої скромні очікування тижня полягають у перевершені локальних максимумів біля 1,1915 та перших спробах штурму 1,20
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:55
1,1894
пласка корекція практично на максимумах 1,1915-1,1696 нагадує попередню фазу консолідації 1,1422-1,1168 у Червні-Липні перед ростом курсу на 5 великих фігур :
усі стрілочки по Євро ведуть нагору.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:36
спрацювали тейки на доливки (2 лоти) у довжину по 1,1900
завжди ставлю при відкритті позицій відкладені накази take-profit (sell limit) разом із stop-loss (sell stop - на купівлю)
на цей раз забув переставити лімітники поближче до 1,20 - відтепер знову у пошуках як перезайти нижче.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 18 сер, 2020 16:16
1,1944
половина очікувань на увесь робочий тиждень справдилася вже у вівторок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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