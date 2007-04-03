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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:59

1,1867

спокійний початок після вихідних, на яких було багато цікавих новин

мої скромні очікування тижня полягають у перевершені локальних максимумів біля 1,1915 та перших спробах штурму 1,20
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:55

1,1894

пласка корекція практично на максимумах 1,1915-1,1696 нагадує попередню фазу консолідації 1,1422-1,1168 у Червні-Липні перед ростом курсу на 5 великих фігур :

https://i.imgur.com/Bog4gZk.png

усі стрілочки по Євро ведуть нагору.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:36

  ЛОБ Додано: Вів 04 сер, 2020 16:07 написав:1,1730
ціна в зоні купівлі, пішов 1 транш

стоп 40 ппс, ризик 1%
цілі росту на 1,20
  ЛОБ Додано: Вів 11 сер, 2020 16:52 написав:1,1784 після 1,1722/1,1807
є патерн на купівлю Євро

стоп 65 піпсів, далеченько, але який є
  ЛОБ Додано: Сер 12 сер, 2020 09:14 написав:1,1730 - відновлюю доливку у лонг #2
...
якщо тренд справжній, то здорову корекцію ріал мані з легкістю відкуплять.

спрацювали тейки на доливки (2 лоти) у довжину по 1,1900

завжди ставлю при відкритті позицій відкладені накази take-profit (sell limit) разом із stop-loss (sell stop - на купівлю)

на цей раз забув переставити лімітники поближче до 1,20 - відтепер знову у пошуках як перезайти нижче.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:16

1,1944
  ЛОБ Додано: Пон 17 сер, 2020 09:59 написав:1,1867

спокійний початок після вихідних, на яких було багато цікавих новин

мої скромні очікування тижня полягають у перевершені локальних максимумів біля 1,1915 та перших спробах штурму 1,20

половина очікувань на увесь робочий тиждень справдилася вже у вівторок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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