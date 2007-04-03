1,1867
спокійний початок після вихідних, на яких було багато цікавих новин
мої скромні очікування тижня полягають у перевершені локальних максимумів біля 1,1915 та перших спробах штурму 1,20
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 сер, 2020 09:59
1,1867
спокійний початок після вихідних, на яких було багато цікавих новин
мої скромні очікування тижня полягають у перевершені локальних максимумів біля 1,1915 та перших спробах штурму 1,20
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:55
1,1894
пласка корекція практично на максимумах 1,1915-1,1696 нагадує попередню фазу консолідації 1,1422-1,1168 у Червні-Липні перед ростом курсу на 5 великих фігур :
усі стрілочки по Євро ведуть нагору.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:36
спрацювали тейки на доливки (2 лоти) у довжину по 1,1900
завжди ставлю при відкритті позицій відкладені накази take-profit (sell limit) разом із stop-loss (sell stop - на купівлю)
на цей раз забув переставити лімітники поближче до 1,20 - відтепер знову у пошуках як перезайти нижче.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 18 сер, 2020 16:16
1,1944
половина очікувань на увесь робочий тиждень справдилася вже у вівторок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:43
19.08.2020
Результаты аукциона по продаже 20-летних казначейских облигаций США
Казначейство США разместило 20-летние облигации на сумму 24.999 млрд. долларов
Доходность 30-летних облигаций составила 1,185% против 1,059% на предыдущем аукционе.
Отношение спроса и предложения составило 2,26 по сравнению с 2,43 за последнее размещение.
Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,62% от объёма размещения по сравнению с 67,01% на предыдущем аукционе.
Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,19% от объёма размещения по сравнению с 11,76% на предыдущем аукционе.
Первичные дилеры выкупили 26,19% от объёма размещения по сравнению с 21,23% на предыдущем аукционе.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:44
9 августа 2020 года 16:05
Германия разместила 30-летние облигации на 1,5 млрд евро под отрицательную доходность
19 августа. FINMARKET.RU - Аукцион по размещению Германией 30-летних облигаций, проведенный в среду, привлек рекордный спрос, притом что бумаги размещались под отрицательную доходность, пишет газета Financial Times.
Министерство финансов ФРГ предложило инвесторам бонды на 1,5 млрд евро, а объем поданных заявок составил 3,6 млрд евро. Бумаги были размещены под минус 0,05% годовых.
В настоящее время все облигации правительства ФРГ имеют отрицательную доходность.
Рынок гособлигаций растет, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе, которое было связано с избытком предложения новых бондов правительством США, а также с сигналами более быстрого, чем ожидалось, ускорения инфляции, пишет FT.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:18
не очікуваний приємний сюрприз - 1,1830
готуюсь перезаходити у довжину від тижневої контрольної зони на 1,1784
більше сумнівів - глибші відкати - усе разом забезпечує більше драйву на хвилях тренду
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:56
не могу понять что происходит - все валюты валятся относительно бакса.
на чём? с чем это связано?
все уже думали что будет 1,20 и даже 1,25
почему эксперты часто дают такие прогнозы?
а страдают потом инвесторы. шо за дела?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:04
нехай шпекулі розторгують поточну низхідну тенденцію до тижневої контрольної зони, де ми за патерном знову перезайдемо на купівлю :
EUR/USD, m30 -
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:11
uaprofi
не називайте місцевих я би додав хуторянських готівкових гравців, що звикли працювати на удачу без стопів, "інвесторами"
інвестор розраховує ризик, готовий до волатильністі
наші "інвестори" будуть страждать постійно - це їх несвідомий вибір
на ринку звичайна мінливість котирувань, природнє дихання ринків
я постійно слідкую за стрічкою новин, але не намагаюсь одразу знаходити якусь одну конкретну причину для руху на 50 або й 100 піпсів
усі експерти дають прогнози по вітру : росте курс - прозують подальший ріст, а як знову падає - не моргнув очком змінють свій флюгер на падіння.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Сер 19 сер, 2020 23:28, всього редагувалось 2 разів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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