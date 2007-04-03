я не натякаю, а кажу чітко і прямо : готуюсь купувати Євро від контрольної зони (з верхньою межею на 1,1782), робоча система передбачає умови для активації угоди - формування патерну
буде патерн - куплю із адекваним стопом, зірве стопа - перейду у режим очікування
при цьому ніхто з "експертів" не буде винним, мені навіть не прийде в голову шукати винних або картати себе за "помилку" - правильний стоп сприймається як частина професійної торгівлі, звичайна буденність
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.