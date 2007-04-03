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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 715716717718
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:12

  ЛОБ написав:нехай шпекулі розторгують поточну низхідну тенденцію до тижневої контрольної зони, де ми за патерном знову перезайдемо на купівлю :

EUR/USD, m30 - https://i.imgur.com/f5wUkKL.png


Вы намекаете шо 1,177 и можно покупать или 1,17?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:20

uaprofi

я не натякаю, а кажу чітко і прямо : готуюсь купувати Євро від контрольної зони (з верхньою межею на 1,1782), робоча система передбачає умови для активації угоди - формування патерну

буде патерн - куплю із адекваним стопом, зірве стопа - перейду у режим очікування

при цьому ніхто з "експертів" не буде винним, мені навіть не прийде в голову шукати винних або картати себе за "помилку" - правильний стоп сприймається як частина професійної торгівлі, звичайна буденність
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:55

причина корекційного укріплення доляра США - на графіку доходностей американських облігацій :

https://i.imgur.com/wraHXt4.png

вийде пшик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:16

є дотик до контрольної зони 1,1784
що робити тепер ? - чекати на гальмування низхідної динаміки

нам потрібен патерн, що вказував би на завершення корекційного падіння
а це можливо, коли останній контрольний максимум беде перевершено позитивною динамікою

себто нам потрібен ріст Євро
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  #<1 ... 715716717718
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