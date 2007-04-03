ЛОБ написав:нехай шпекулі розторгують поточну низхідну тенденцію до тижневої контрольної зони, де ми за патерном знову перезайдемо на купівлю :
EUR/USD, m30 -
https://i.imgur.com/f5wUkKL.png
Вы намекаете шо 1,177 и можно покупать или 1,17?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:12
Вы намекаете шо 1,177 и можно покупать или 1,17?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:20
uaprofi
я не натякаю, а кажу чітко і прямо : готуюсь купувати Євро від контрольної зони (з верхньою межею на 1,1782), робоча система передбачає умови для активації угоди - формування патерну
буде патерн - куплю із адекваним стопом, зірве стопа - перейду у режим очікування
при цьому ніхто з "експертів" не буде винним, мені навіть не прийде в голову шукати винних або картати себе за "помилку" - правильний стоп сприймається як частина професійної торгівлі, звичайна буденність
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:55
причина корекційного укріплення доляра США - на графіку доходностей американських облігацій :
вийде пшик
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:16
є дотик до контрольної зони 1,1784
що робити тепер ? - чекати на гальмування низхідної динаміки
нам потрібен патерн, що вказував би на завершення корекційного падіння
а це можливо, коли останній контрольний максимум беде перевершено позитивною динамікою
себто нам потрібен ріст Євро
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:00
1,1755
продовжуємо оновлювати локальні мінімуми, зате чітко намалювався контрольний максимум на 1,1790
якщо переб'мо його - купуємо із стопом під 1,1755, а як запалу не вистачить, то спокійно відкладемо ідею та повернемося до пошуків сигналів вже з понеділка
терпіння та дисципліна.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:08
закриття нижче 1,1765 призведе до зламу тижневої контрольної зони, що погіршить технічний малюночок та може призвести до поглиблення корекії
нічого подібного я не очікую, хоча курс перебуває дуже близенько та ще й на завершення робочого тижня у вечір п'ятниці
посилатися можна тільки на тренд : якщо він справжній, то корекції викуповуватимуть, а якщо ні то нехай собі зріє, а ціна повертається нижче.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:23
якщо тижневу контрольну зону 1,1765-1,1782 буде утримано, то це означатиме що покупці додали довгих позицій, збільшили маржу (як грошове покриття на валютній біржі СМЕ) та утрималися у ринку
у протилежному випадку - на закріпленні нижче зони - найслабші бички повиходять на стопах
начебто усе логічно.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Суб 22 сер, 2020 22:30
закриття минулого тижня на 1,1795 означає, що зі старту торгів Понеділка маємо з відкату до 1,1770-75 купувати єврика із зрозумілим стопом
емоції вимикаємо, сумніви проходять із розумінням статистичної достовірності робочої торговї системи у 65-70%
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:40
торгуємо за планом :
EUR/USD, m30 -
йдемо чітко за випадково намальованими стрілочками ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:05
щоб була зрозуміла загальна логіка моєї торгівлі посеред десятків розрізнених на перший погляд повідомлень та сигналів, прослідкувати яку можуть тільки постійні уважні та прискіпливі читачі :
зараз мова йде про N-надцяту купівлю EUR/USD на доливку 1/3 позицій у довжину до ядра основних позицій на 2/3, що зберігаються від від рівней1,0685-1,0815-1,0915
востаннє два лоти по 1,1730+1,1730 (випадковий збіг курсів) також було у чомусь випадково закрито по 1,1900
за увесь цей час (з початку 2020 року) у контра-тренд була лишень 1 не вдала спроба продажу єврика
99% угод викладається тут на гілочці за поточними курсами он-лайн по ринку або за наперед вказаними рівнями.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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