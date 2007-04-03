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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 716717718719
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:15

на ринку форекс у будь який момент може трапитися усе що завгодно : курс Євро раптово чи у стислий термін за лічені дні може впасти на 3-5-10 великих фігур (вважаймо на 3-5-10%) - або навпаки підскочити ще на 10

тому щоб захистити віртуальний паперовий профіт за накопиченими довгими позиціями я вирішив виставити відкладені стоп-накази sell-stop по курсу 1,1696

малоімовірно - але не виключено

прохід нижче вказаного локального реакційного мінімуму може призвести до розвитку ще глибшої низхідної корекції, яку не хотілося б проповзти на пузі занадто переймаючись за її глибину.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:12

якісний приклад фахової аналітики від Саксобанку

Net dollar position against G7 :
https://i.imgur.com/kVaXpgR.png
https://www.home.saxo/-/media/content-h ... tforex.pdf

https://www.home.saxo/content/articles/ ... x-24082020

підтримка клієнтів у них на дуже високому рівні, бо вони розуміють, що їх бізнес триматиметься на тривалій прибутковій торгівлі роздрібних хом'яків та на постійних оборотах, а не на разовому хапку
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:37

справжній ріст Євро ще попереду.
  ЛОБ Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:31 написав:уважно розглядаючи графіки - шукаючи якісь паралелі з динамікою у недалекому минулому :

EUR/USD, daily - https://i.imgur.com/xJpLLDx.png

можна зробити декілька важливих практичних висновків, а саме :

а) зазвичай впевненому росту передує формування розворотної формації, на кшталт мого улюбленого "кажана" (false break), N-подібного патерну, Голова-та-Плечі, тощо ;

б) після формування розвороту традиційно відбувається прискорений рух на декілька великих фігур (в межах найпотужнішої 3-ї хвилі відповідно до Хвильової Теорії Еліота) ;

в) маємо констатувати, що після імовірного формування розвороту за N-формацією ніякого прискорення росту євро насьогодні ще не було.

Справжній ріст Євро попереду.
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