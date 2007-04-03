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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 716717718719
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:15

на ринку форекс у будь який момент може трапитися усе що завгодно : курс Євро раптово чи у стислий термін за лічені дні може впасти на 3-5-10 великих фігур (вважаймо на 3-5-10%) - або навпаки підскочити ще на 10

тому щоб захистити віртуальний паперовий профіт за накопиченими довгими позиціями я вирішив виставити відкладені стоп-накази sell-stop по курсу 1,1696

малоімовірно - але не виключено

прохід нижче вказаного локального реакційного мінімуму може призвести до розвитку ще глибшої низхідної корекції, яку не хотілося б проповзти на пузі занадто переймаючись за її глибину.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:12

якісний приклад фахової аналітики від Саксобанку

Net dollar position against G7 :
https://i.imgur.com/kVaXpgR.png
https://www.home.saxo/-/media/content-h ... tforex.pdf

https://www.home.saxo/content/articles/ ... x-24082020

підтримка клієнтів у них на дуже високому рівні, бо вони розуміють, що їх бізнес триматиметься на тривалій прибутковій торгівлі роздрібних хом'яків та на постійних оборотах, а не на разовому хапку
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:37

справжній ріст Євро ще попереду.
  ЛОБ Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:31 написав:уважно розглядаючи графіки - шукаючи якісь паралелі з динамікою у недалекому минулому :

EUR/USD, daily - https://i.imgur.com/xJpLLDx.png

можна зробити декілька важливих практичних висновків, а саме :

а) зазвичай впевненому росту передує формування розворотної формації, на кшталт мого улюбленого "кажана" (false break), N-подібного патерну, Голова-та-Плечі, тощо ;

б) після формування розвороту традиційно відбувається прискорений рух на декілька великих фігур (в межах найпотужнішої 3-ї хвилі відповідно до Хвильової Теорії Еліота) ;

в) маємо констатувати, що після імовірного формування розвороту за N-формацією ніякого прискорення росту євро насьогодні ще не було.

Справжній ріст Євро попереду.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:44

вирішив закинути форекс на останній тиждень літа та порибалити на природі
тому сьогодні фрактали будуть ось такими :

https://i.imgur.com/DVmNQ9r.jpg

усе геніально просто : https://i.imgur.com/TaQAeSu.png
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:19

Індекс USD

довгострокові графіки здебільшого не мають якоїсь практичної цінності для трейдера, навіть більше, можуть бути шкідливими та небезпечними - якщо сліпо приймати їх на віру

невже Індекс Доляра США з 1973 року - якраз із таких "безглуздих" малюночків ?

https://i.imgur.com/lHLm6V3.png

природній рух зеленого Змія має бути донизу. без якихось але
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:12

можливо когось цікавить причина такої екстремальної волатильності курсу за учора
1,1800-1,1901-1,1762

упродовж лишень 1 години під час виступу голови ФРС США Дж. Паувела з питань монетарної політики на традиційному теле-симпозиумі Джексон Хоул

так, Пуавел заявив про готовність центробанку толерувати перевищення інфляційного таргету у 2,0% річних - закріпленого мандатом ! та перехід до політики Average Inflation Target (AIT)

вільний радикальний переклад : ми підпалимо до біса цей старанно вибудований картяний будинок монетарних стимулів та фінансових бульбашок - готуйтеся ще й до прискореної інфляції !

мені не цікаві обгрунтовання, бо я знаю наслідки.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:19

1,1905

схоже консолідація закінчилася, кукели понабирали потрібні обсяги - тренд продовжиться
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:22

  ЛОБ написав:1,1905

схоже консолідація закінчилася, кукели понабирали потрібні обсяги - тренд продовжиться


Слава евро!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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