на ринку форекс у будь який момент може трапитися усе що завгодно : курс Євро раптово чи у стислий термін за лічені дні може впасти на 3-5-10 великих фігур (вважаймо на 3-5-10%) - або навпаки підскочити ще на 10
тому щоб захистити віртуальний паперовий профіт за накопиченими довгими позиціями я вирішив виставити відкладені стоп-накази sell-stop по курсу 1,1696
малоімовірно - але не виключено
прохід нижче вказаного локального реакційного мінімуму може призвести до розвитку ще глибшої низхідної корекції, яку не хотілося б проповзти на пузі занадто переймаючись за її глибину.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
зазначу, ніякої Євро-ейфорії я не відчуваю - її не існує й на ринках посеред настроїв гравців, відновлення курсу євро варто розглядати як повернення до норми, як виправлення абсурдного курсового відхилення та нівелювання надмірної премії USD начебто за "безризиковість"
коли USD позбувся "найвеличнішої" своєї переваги - у порівняно вищих номінальних % ставках доходностей - до НЕГАТИВНИХ значень % доходностей у Євро
стало одразу зрозуміло, що король насправді голий.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
на ютубі вийшло замовне розслідування "Зірвати банк" від slidstvo.info начебто про фінансові зловживання Коломойського - ще одна спроба відбілити націоналізацію Приватбанка під вивіскою державного рейдерства бувшого перзидента Порошенка
був і залишаюсь прихильником журналістських анти-корупційних розслідувань, але з Приватом вони ви реально "попливли" у замовному лайно-мейнстрімі проти Коломойського
гірше те, що основним вигодонабувачем цієї анти-державної по суті компанії (незаконна конфіскація власності українського бізнесмена в США та Україні) є Ахмєтов - творець лднр, найбільший економічний монополіст, лобіст, політичний ляльковод та бюджетний паразит - а ще чи не найголовніша внутрішня екзистенційна загроза існування нашої Держави.
зрежисована компанія проти Коломойського - стратегічна помилка Порошенка, що матиме довгострокові негативні наслідки для курсу Гривні, вітчизняної банківської системи та економіки закалом.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.