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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 717718719720>
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:15

на ринку форекс у будь який момент може трапитися усе що завгодно : курс Євро раптово чи у стислий термін за лічені дні може впасти на 3-5-10 великих фігур (вважаймо на 3-5-10%) - або навпаки підскочити ще на 10

тому щоб захистити віртуальний паперовий профіт за накопиченими довгими позиціями я вирішив виставити відкладені стоп-накази sell-stop по курсу 1,1696

малоімовірно - але не виключено

прохід нижче вказаного локального реакційного мінімуму може призвести до розвитку ще глибшої низхідної корекції, яку не хотілося б проповзти на пузі занадто переймаючись за її глибину.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:12

якісний приклад фахової аналітики від Саксобанку

Net dollar position against G7 :
https://i.imgur.com/kVaXpgR.png
https://www.home.saxo/-/media/content-h ... tforex.pdf

https://www.home.saxo/content/articles/ ... x-24082020

підтримка клієнтів у них на дуже високому рівні, бо вони розуміють, що їх бізнес триматиметься на тривалій прибутковій торгівлі роздрібних хом'яків та на постійних оборотах, а не на разовому хапку
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:37

справжній ріст Євро ще попереду.
  ЛОБ Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:31 написав:уважно розглядаючи графіки - шукаючи якісь паралелі з динамікою у недалекому минулому :

EUR/USD, daily - https://i.imgur.com/xJpLLDx.png

можна зробити декілька важливих практичних висновків, а саме :

а) зазвичай впевненому росту передує формування розворотної формації, на кшталт мого улюбленого "кажана" (false break), N-подібного патерну, Голова-та-Плечі, тощо ;

б) після формування розвороту традиційно відбувається прискорений рух на декілька великих фігур (в межах найпотужнішої 3-ї хвилі відповідно до Хвильової Теорії Еліота) ;

в) маємо констатувати, що після імовірного формування розвороту за N-формацією ніякого прискорення росту євро насьогодні ще не було.

Справжній ріст Євро попереду.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:44

вирішив закинути форекс на останній тиждень літа та порибалити на природі
тому сьогодні фрактали будуть ось такими :

https://i.imgur.com/DVmNQ9r.jpg

усе геніально просто : https://i.imgur.com/TaQAeSu.png
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:19

Індекс USD

довгострокові графіки здебільшого не мають якоїсь практичної цінності для трейдера, навіть більше, можуть бути шкідливими та небезпечними - якщо сліпо приймати їх на віру

невже Індекс Доляра США з 1973 року - якраз із таких "безглуздих" малюночків ?

https://i.imgur.com/lHLm6V3.png

природній рух зеленого Змія має бути донизу. без якихось але
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:12

можливо когось цікавить причина такої екстремальної волатильності курсу за учора
1,1800-1,1901-1,1762

упродовж лишень 1 години під час виступу голови ФРС США Дж. Паувела з питань монетарної політики на традиційному теле-симпозиумі Джексон Хоул

так, Пуавел заявив про готовність центробанку толерувати перевищення інфляційного таргету у 2,0% річних - закріпленого мандатом ! та перехід до політики Average Inflation Target (AIT)

вільний радикальний переклад : ми підпалимо до біса цей старанно вибудований картяний будинок монетарних стимулів та фінансових бульбашок - готуйтеся ще й до прискореної інфляції !

мені не цікаві обгрунтовання, бо я знаю наслідки.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:19

1,1905

схоже консолідація закінчилася, кукели понабирали потрібні обсяги - тренд продовжиться
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:22

  ЛОБ написав:1,1905

схоже консолідація закінчилася, кукели понабирали потрібні обсяги - тренд продовжиться


Слава евро!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:21

щодо EUR/USD

дорожня мапа для торгвлі
на 1-годинних інтервалах : https://i.imgur.com/voeu8gj.png

на денних : https://i.imgur.com/W6QGCWZ.png

зазначу, ніякої Євро-ейфорії я не відчуваю - її не існує й на ринках посеред настроїв гравців, відновлення курсу євро варто розглядати як повернення до норми, як виправлення абсурдного курсового відхилення та нівелювання надмірної премії USD начебто за "безризиковість"

коли USD позбувся "найвеличнішої" своєї переваги - у порівняно вищих номінальних % ставках доходностей - до НЕГАТИВНИХ значень % доходностей у Євро

стало одразу зрозуміло, що король насправді голий.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:41

на ютубі вийшло замовне розслідування "Зірвати банк" від slidstvo.info начебто про фінансові зловживання Коломойського - ще одна спроба відбілити націоналізацію Приватбанка під вивіскою державного рейдерства бувшого перзидента Порошенка

https://www.youtube.com/watch?v=6DbHUy1 ... Cu-5-WDpAR

під відео мої коментарі під ніком Andriy Viyt

був і залишаюсь прихильником журналістських анти-корупційних розслідувань, але з Приватом вони ви реально "попливли" у замовному лайно-мейнстрімі проти Коломойського

гірше те, що основним вигодонабувачем цієї анти-державної по суті компанії (незаконна конфіскація власності українського бізнесмена в США та Україні) є Ахмєтов - творець лднр, найбільший економічний монополіст, лобіст, політичний ляльковод та бюджетний паразит - а ще чи не найголовніша внутрішня екзистенційна загроза існування нашої Держави.

зрежисована компанія проти Коломойського - стратегічна помилка Порошенка, що матиме довгострокові негативні наслідки для курсу Гривні, вітчизняної банківської системи та економіки закалом.
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