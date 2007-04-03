RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 717718719720
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:57

на моє глибоке переконання націоналізувати треба було у 2015 році енергогенеруючі потужності ДТЕК - а не Приватбанк у 2016-му

тоді Ахметов вдався до енергетичного шантажу, ПОП прикинув свої можливості, злякався відриття ще й другого внутрішнього фронту війни проти імперії Ахметова (він не цивілізований Беня, а може тупо пристрелити із-за рогу)

хоча Ахметов та його ДТЕК був на межі банкрутства, їхні євробонди коштувли 25% від номіналу

ПОП вибрав особистий спокій, договорняк та гроші, погодивщись на Роттердам+ - одночасно вже тоді програвши вибори-2019 - сліпо пішовши шляхом тупикового стратегічного цугцвангу для України

а для показної боротьби з оліграхами обрав слабака Коломоййського.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10553
З нами з: 14.12.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 717718719720
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, zРадио і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 1701, 1702, 1703
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
17025 1806753
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 14:52
Vladik
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6286, 6287, 6288
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
62874 192168016
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 14:50
Yuri_61
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19729 2473737
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.