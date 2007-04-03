на моє глибоке переконання націоналізувати треба було у 2015 році енергогенеруючі потужності ДТЕК - а не Приватбанк у 2016-му
тоді Ахметов вдався до енергетичного шантажу, ПОП прикинув свої можливості, злякався відриття ще й другого внутрішнього фронту війни проти імперії Ахметова (він не цивілізований Беня, а може тупо пристрелити із-за рогу)
хоча Ахметов та його ДТЕК був на межі банкрутства, їхні євробонди коштувли 25% від номіналу
ПОП вибрав особистий спокій, договорняк та гроші, погодивщись на Роттердам+ - одночасно вже тоді програвши вибори-2019 - сліпо пішовши шляхом тупикового стратегічного цугцвангу для України
а для показної боротьби з оліграхами обрав слабака Коломоййського.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ написав:на моє глибоке переконання націоналізувати треба було у 2015 році енергогенеруючі потужності ДТЕК - а не Приватбанк у 2016-му
тоді Ахметов вдався до енергетичного шантажу, ПОП прикинув свої можливості, злякався відриття ще й другого внутрішнього фронту війни проти імперії Ахметова (він не цивілізований Беня, а може тупо пристрелити із-за рогу)
хоча Ахметов та його ДТЕК був на межі банкрутства, їхні євробонди коштувли 25% від номіналу
ПОП вибрав особистий спокій, договорняк та гроші, погодивщись на Роттердам+ - одночасно вже тоді програвши вибори-2019 - сліпо пішовши шляхом тупикового стратегічного цугцвангу для України
а для показної боротьби з оліграхами обрав слабака Коломоййського.
Один з них - спонсор Партії регіонів, інший один з засновників. Я не думаю, що він злякався, думаю, що для ПОПа рижий тарган - свій. Ось і все.
Нажаль і зелена весна не виконала обіцянку про посадки. Тому чекаємо розвитку подій в Америці, і готуємось до війни з рашею в 21 році за територію, де українці розмовляють українською.