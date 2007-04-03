RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 717718719720
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:57

на моє глибоке переконання націоналізувати треба було у 2015 році енергогенеруючі потужності ДТЕК - а не Приватбанк у 2016-му

тоді Ахметов вдався до енергетичного шантажу, ПОП прикинув свої можливості, злякався відриття ще й другого внутрішнього фронту війни проти імперії Ахметова (він не цивілізований Беня, а може тупо пристрелити із-за рогу)

хоча Ахметов та його ДТЕК був на межі банкрутства, їхні євробонди коштувли 25% від номіналу

ПОП вибрав особистий спокій, договорняк та гроші, погодивщись на Роттердам+ - одночасно вже тоді програвши вибори-2019 - сліпо пішовши шляхом тупикового стратегічного цугцвангу для України

а для показної боротьби з оліграхами обрав слабака Коломоййського.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10556
З нами з: 14.12.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:18

  ЛОБ написав:на моє глибоке переконання націоналізувати треба було у 2015 році енергогенеруючі потужності ДТЕК - а не Приватбанк у 2016-му

тоді Ахметов вдався до енергетичного шантажу, ПОП прикинув свої можливості, злякався відриття ще й другого внутрішнього фронту війни проти імперії Ахметова (він не цивілізований Беня, а може тупо пристрелити із-за рогу)

хоча Ахметов та його ДТЕК був на межі банкрутства, їхні євробонди коштувли 25% від номіналу

ПОП вибрав особистий спокій, договорняк та гроші, погодивщись на Роттердам+ - одночасно вже тоді програвши вибори-2019 - сліпо пішовши шляхом тупикового стратегічного цугцвангу для України

а для показної боротьби з оліграхами обрав слабака Коломоййського.

Один з них - спонсор Партії регіонів, інший один з засновників. Я не думаю, що він злякався, думаю, що для ПОПа рижий тарган - свій. Ось і все.

Нажаль і зелена весна не виконала обіцянку про посадки. Тому чекаємо розвитку подій в Америці, і готуємось до війни з рашею в 21 році за територію, де українці розмовляють українською.
change_pm
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 03.02.16
Подякував: 59 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:13

change_pm

мова саме про те, що справа Коломойського одразу послабили команду Зеленського зі старту, яка й так вміщує багато відвертих ватних покидьків на кшталт Дубинського чи Бужанського

це реально багатоходівочка : продумана, цинічна, чітко розрахована крок за кроком. з впливовими гравцями - МВФ та адміністрацією чинного президента США

розуміючи важливість співпраці з МВФ для макростабільності нашої економіки можна зробити невтішні висновки ... на превеликий жаль

окрім того що всередині країни Зе з трагічною послідовністю повторює шлях президента Ющенка та Помаранчевої коаліції 2004-2006 років : вже за півроку відставка Кабміну, перетруска фракції, перші зрадники, поступки, договорняки - повний відкат системи - і реванш проросійських сил

ну і недолугий стратєг вишиватний патріот Порошенко, котрий спровокував відставку ЮВТ та внтурішньополітичну кризу у 2005 році, старанно докладає своїх зусиль до розхитування ситуації зараз через 15 років - не гребуючи тимчасовим як йому здається союзом із ворогами країни Ахметовим та Медведчуком

не зробивши жодного висновку. клінічний випадок

це був політологічний есей на тему курсу USD/UAH.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10556
З нами з: 14.12.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:49

я вже стільки написав про єврика - стільки стрілочок доверху намалював, що писати щось іще до "обіцяних" 1,25 немає ніякого сенсу ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10556
З нами з: 14.12.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 717718719720
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Сибарит, Igneus, montagvide, remark і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6296, 6297, 6298
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
62973 192228680
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 14:38
remark
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 1715, 1716, 1717
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
17164 1823053
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 14:32
stm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1974, 1975, 1976
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19755 2478125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 09:49
lrs7719

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9518)
31.08.2020 14:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.