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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 717718719720
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:57

на моє глибоке переконання націоналізувати треба було у 2015 році енергогенеруючі потужності ДТЕК - а не Приватбанк у 2016-му

тоді Ахметов вдався до енергетичного шантажу, ПОП прикинув свої можливості, злякався відриття ще й другого внутрішнього фронту війни проти імперії Ахметова (він не цивілізований Беня, а може тупо пристрелити із-за рогу)

хоча Ахметов та його ДТЕК був на межі банкрутства, їхні євробонди коштувли 25% від номіналу

ПОП вибрав особистий спокій, договорняк та гроші, погодивщись на Роттердам+ - одночасно вже тоді програвши вибори-2019 - сліпо пішовши шляхом тупикового стратегічного цугцвангу для України

а для показної боротьби з оліграхами обрав слабака Коломоййського.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:18

  ЛОБ написав:на моє глибоке переконання націоналізувати треба було у 2015 році енергогенеруючі потужності ДТЕК - а не Приватбанк у 2016-му

тоді Ахметов вдався до енергетичного шантажу, ПОП прикинув свої можливості, злякався відриття ще й другого внутрішнього фронту війни проти імперії Ахметова (він не цивілізований Беня, а може тупо пристрелити із-за рогу)

хоча Ахметов та його ДТЕК був на межі банкрутства, їхні євробонди коштувли 25% від номіналу

ПОП вибрав особистий спокій, договорняк та гроші, погодивщись на Роттердам+ - одночасно вже тоді програвши вибори-2019 - сліпо пішовши шляхом тупикового стратегічного цугцвангу для України

а для показної боротьби з оліграхами обрав слабака Коломоййського.

Один з них - спонсор Партії регіонів, інший один з засновників. Я не думаю, що він злякався, думаю, що для ПОПа рижий тарган - свій. Ось і все.

Нажаль і зелена весна не виконала обіцянку про посадки. Тому чекаємо розвитку подій в Америці, і готуємось до війни з рашею в 21 році за територію, де українці розмовляють українською.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:13

change_pm

мова саме про те, що справа Коломойського одразу послабили команду Зеленського зі старту, яка й так вміщує багато відвертих ватних покидьків на кшталт Дубинського чи Бужанського

це реально багатоходівочка : продумана, цинічна, чітко розрахована крок за кроком. з впливовими гравцями - МВФ та адміністрацією чинного президента США

розуміючи важливість співпраці з МВФ для макростабільності нашої економіки можна зробити невтішні висновки ... на превеликий жаль

окрім того що всередині країни Зе з трагічною послідовністю повторює шлях президента Ющенка та Помаранчевої коаліції 2004-2006 років : вже за півроку відставка Кабміну, перетруска фракції, перші зрадники, поступки, договорняки - повний відкат системи - і реванш проросійських сил

ну і недолугий стратєг вишиватний патріот Порошенко, котрий спровокував відставку ЮВТ та внтурішньополітичну кризу у 2005 році, старанно докладає своїх зусиль до розхитування ситуації зараз через 15 років - не гребуючи тимчасовим як йому здається союзом із ворогами країни Ахметовим та Медведчуком

не зробивши жодного висновку. клінічний випадок

це був політологічний есей на тему курсу USD/UAH.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:49

я вже стільки написав про єврика - стільки стрілочок доверху намалював, що писати щось іще до "обіцяних" 1,25 немає ніякого сенсу ))
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:19

1,1997
але нові хаї - корекційні лої будемо фіксувати
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:34

ЛОБ

1.1977
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:57

1,2011 - 1,1852

ринок поступово розгойдується, досягаючи нових локальних висот
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 02:56

Я уже хозяин системы.

я второй раз не продал:
Большую часть евро не продал по 32.7..32.8, которые, купил по 32.3

например,
15000*32.75-15000*32.33 = 6300грн

Реально 2 раза можно было бы сделать в 6300+6300=12600!

12600грн от 500к грн будет = 2.5%
2.5%* 12 = 30% годовых за ~25 дней.

Нет, не слышали.
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