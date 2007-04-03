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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 718719720721
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:15

щодо EUR/USD

попри зміну поточної тенденції на низхідну середньострокова тенденція не зламана - ціна дійшла якраз до тижневої контрольної корекційної зони :

EUR/USD, 30m : https://i.imgur.com/ceovPSR.png

але купувати єврика можна ТІЛЬКИ у випадку оновлення контрольного максимуму (позначено еліпсом), точка входу - по стрілочці, стоп під досягнутим локальним мінімумом

купувати на піданні, якщо воно продовжуватиметься, не варто (не варто означає заборонено торговою системою)

треба дочекатися на зміну динаміки - на позитивну.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:45

  Lion+ написав:Слабака Коломойского :shock:

С Беней США совладать не могут и посадить, куда там Пете

так, імовірно правових аргументів у Суду не достатньо, щоб винести обвинувачувальний вирок

тому чинна адміністрація Трампа (на чиє прохання-замовлення ???) вдається до прямого тиску через досудову спец-конфіскацію майна Коломойського

нелюбов Трампа до України достеменно відома, а цей старий бовдур та деякі найодіозніші члени його кумпанії мають сталі зв'язки з путєним та провладними бізнесменами під прикриттям фсб - спрощено можна знайти такий логічний ланцюжок

звичайно, розклад ще набагато складніший, мене дивує занадто жорстка та активна участь у націоналізації Приватбанку саме МВФ та порошенківських прозахідних євро-реформаторів (шанованих раніше мною Гонтаревої та Данилюка)

у випадку з Коломойським я бачу збіг інтересів одразу декількох впливових гравців, один з яких відверто та непримиренно анти-український
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:10

окремої згадки заслуговує Олександр Данилюк (бувший міністр фінансів в уряді Гройсмана)

це приклад того як освічена та порядна людина може бути використана як презерватив

знання, досвід, чесноти та принципи - без стратегічного державницького мислення, уміння маневрувати поміж різними інтересами інших впливових гравців, без сильного внутрішнього стрижня - не є достатніми рисами успішного реформатора
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:21

  ЛОБ написав:EUR/USD, 30m : https://i.imgur.com/ceovPSR.png

зараз чітко видно контрольний максимум на 1,1858 - перевершення якого й забезпечить формуваня робочого патерну на купівлю євро та окреслить рівень адекватного стоп-виходу.
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