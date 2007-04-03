С Беней США совладать не могут и посадить, куда там Пете
так, імовірно правових аргументів у Суду не достатньо, щоб винести обвинувачувальний вирок
тому чинна адміністрація Трампа (на чиє прохання-замовлення ???) вдається до прямого тиску через досудову спец-конфіскацію майна Коломойського
нелюбов Трампа до України достеменно відома, а цей старий бовдур та деякі найодіозніші члени його кумпанії мають сталі зв'язки з путєним та провладними бізнесменами під прикриттям фсб - спрощено можна знайти такий логічний ланцюжок
звичайно, розклад ще набагато складніший, мене дивує занадто жорстка та активна участь у націоналізації Приватбанку саме МВФ та порошенківських прозахідних євро-реформаторів (шанованих раніше мною Гонтаревої та Данилюка)
у випадку з Коломойським я бачу збіг інтересів одразу декількох впливових гравців, один з яких відверто та непримиренно анти-український
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
окремої згадки заслуговує Олександр Данилюк (бувший міністр фінансів в уряді Гройсмана)
це приклад того як освічена та порядна людина може бути використана як презерватив
знання, досвід, чесноти та принципи - без стратегічного державницького мислення, уміння маневрувати поміж різними інтересами інших впливових гравців, без сильного внутрішнього стрижня - не є достатніми рисами успішного реформатора
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.