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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 718719720721
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:15

щодо EUR/USD

попри зміну поточної тенденції на низхідну середньострокова тенденція не зламана - ціна дійшла якраз до тижневої контрольної корекційної зони :

EUR/USD, 30m : https://i.imgur.com/ceovPSR.png

але купувати єврика можна ТІЛЬКИ у випадку оновлення контрольного максимуму (позначено еліпсом), точка входу - по стрілочці, стоп під досягнутим локальним мінімумом

купувати на піданні, якщо воно продовжуватиметься, не варто (не варто означає заборонено торговою системою)

треба дочекатися на зміну динаміки - на позитивну.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:45

  Lion+ написав:Слабака Коломойского :shock:

С Беней США совладать не могут и посадить, куда там Пете

так, імовірно правових аргументів у Суду не достатньо, щоб винести обвинувачувальний вирок

тому чинна адміністрація Трампа (на чиє прохання-замовлення ???) вдається до прямого тиску через досудову спец-конфіскацію майна Коломойського

нелюбов Трампа до України достеменно відома, а цей старий бовдур та деякі найодіозніші члени його кумпанії мають сталі зв'язки з путєним та провладними бізнесменами під прикриттям фсб - спрощено можна знайти такий логічний ланцюжок

звичайно, розклад ще набагато складніший, мене дивує занадто жорстка та активна участь у націоналізації Приватбанку саме МВФ та порошенківських прозахідних євро-реформаторів (шанованих раніше мною Гонтаревої та Данилюка)

у випадку з Коломойським я бачу збіг інтересів одразу декількох впливових гравців, один з яких відверто та непримиренно анти-український
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:10

окремої згадки заслуговує Олександр Данилюк (бувший міністр фінансів в уряді Гройсмана)

це приклад того як освічена та порядна людина може бути використана як презерватив

знання, досвід, чесноти та принципи - без стратегічного державницького мислення, уміння маневрувати поміж різними інтересами інших впливових гравців, без сильного внутрішнього стрижня - не є достатніми рисами успішного реформатора
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:21

  ЛОБ написав:EUR/USD, 30m : https://i.imgur.com/ceovPSR.png

зараз чітко видно контрольний максимум на 1,1858 - перевершення якого й забезпечить формуваня робочого патерну на купівлю євро та окреслить рівень адекватного стоп-виходу.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:28

растет фонда sp50 и Dоw J

но странно растет индекс доллара.

и еще растет DAX. Говоря, что индекс доллара обвалится в ближайшее время и будет рост евро? Но рост DAX и из-за него евро не будет расти на много?



Фьючерс на индекс S&P 500 - упал, значит фонда будет расти еще больше. И индекс доллара должен обвалится?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:48

proftpd66
облиште що вам говорять, сприймайте тільки факти, шукайте їм підтвердження

за різними фінансовими моделями фондовий ринок має захмарно завищену вартість та росте попри стагнацію корпоративних доходів з 2019 року винятково на монетарних стимулах - це бобма з годнниковим механізмом, що вибухне напередодні виборів 03/11

ціна акцій Apple чи Tesla - яскраве тому підтвердження

динаміка курсу доляра має відображати внутрішньополітичні події у США, а вони настільки загрозливі, що мова йде про негативні наслідки упродовж багатьох років

очікувана підвищена волатильність приховуватиме цей низхідний тренд USD.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:01

  ЛОБ Додано: Чет 03 вер, 2020 09:15 написав:EUR/USD, 30m : https://i.imgur.com/ceovPSR.png
  ЛОБ Додано: Чет 03 вер, 2020 10:21 написав:зараз чітко видно контрольний максимум на 1,1858 - перевершення якого й забезпечить формуваня робочого патерну на купівлю євро та окреслить рівень адекватного стоп-виходу.

спромоглися на 1,1864 - зону утримано - патерн активовано :
відтепер купуємо з відкату орієнтовно до 1,1827 із зрозумілим стопом під 1,1789

чудовий позитивний для єврика день навіть за негативної курсової динаміки.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:04

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Чет 03 вер, 2020 09:15 написав:EUR/USD, 30m : https://i.imgur.com/ceovPSR.png
  ЛОБ Додано: Чет 03 вер, 2020 10:21 написав:зараз чітко видно контрольний максимум на 1,1858 - перевершення якого й забезпечить формуваня робочого патерну на купівлю євро та окреслить рівень адекватного стоп-виходу.

спромоглися на 1,1864 - зону утримано - патерн активовано :
відтепер купуємо з відкату орієнтовно до 1,1827 із зрозумілим стопом під 1,1789

чудовий позитивний для єврика день навіть за негативної курсової динаміки.


Так що робити,чекати?
Я вгадав з євро при 1.1 і був бакс скинув. Тепер не знаю,мені здається після виборів США бакс вгору.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:24

Ethereum

мої очікування по баксу відомі, аргументи наведені
погортайте сторінки, не лінуйтеся
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