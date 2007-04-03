С Беней США совладать не могут и посадить, куда там Пете
так, імовірно правових аргументів у Суду не достатньо, щоб винести обвинувачувальний вирок
тому чинна адміністрація Трампа (на чиє прохання-замовлення ???) вдається до прямого тиску через досудову спец-конфіскацію майна Коломойського
нелюбов Трампа до України достеменно відома, а цей старий бовдур та деякі найодіозніші члени його кумпанії мають сталі зв'язки з путєним та провладними бізнесменами під прикриттям фсб - спрощено можна знайти такий логічний ланцюжок
звичайно, розклад ще набагато складніший, мене дивує занадто жорстка та активна участь у націоналізації Приватбанку саме МВФ та порошенківських прозахідних євро-реформаторів (шанованих раніше мною Гонтаревої та Данилюка)
у випадку з Коломойським я бачу збіг інтересів одразу декількох впливових гравців, один з яких відверто та непримиренно анти-український
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
окремої згадки заслуговує Олександр Данилюк (бувший міністр фінансів в уряді Гройсмана)
це приклад того як освічена та порядна людина може бути використана як презерватив
знання, досвід, чесноти та принципи - без стратегічного державницького мислення, уміння маневрувати поміж різними інтересами інших впливових гравців, без сильного внутрішнього стрижня - не є достатніми рисами успішного реформатора
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
proftpd66 облиште що вам говорять, сприймайте тільки факти, шукайте їм підтвердження
за різними фінансовими моделями фондовий ринок має захмарно завищену вартість та росте попри стагнацію корпоративних доходів з 2019 року винятково на монетарних стимулах - це бобма з годнниковим механізмом, що вибухне напередодні виборів 03/11
ціна акцій Apple чи Tesla - яскраве тому підтвердження
динаміка курсу доляра має відображати внутрішньополітичні події у США, а вони настільки загрозливі, що мова йде про негативні наслідки упродовж багатьох років
очікувана підвищена волатильність приховуватиме цей низхідний тренд USD.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ Додано: Чет 03 вер, 2020 10:21 написав:зараз чітко видно контрольний максимум на 1,1858 - перевершення якого й забезпечить формуваня робочого патерну на купівлю євро та окреслить рівень адекватного стоп-виходу.
спромоглися на 1,1864 - зону утримано - патерн активовано : відтепер купуємо з відкату орієнтовно до 1,1827 із зрозумілим стопом під 1,1789
чудовий позитивний для єврика день навіть за негативної курсової динаміки.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ Додано: Чет 03 вер, 2020 10:21 написав:зараз чітко видно контрольний максимум на 1,1858 - перевершення якого й забезпечить формуваня робочого патерну на купівлю євро та окреслить рівень адекватного стоп-виходу.
спромоглися на 1,1864 - зону утримано - патерн активовано : відтепер купуємо з відкату орієнтовно до 1,1827 із зрозумілим стопом під 1,1789
чудовий позитивний для єврика день навіть за негативної курсової динаміки.
Так що робити,чекати? Я вгадав з євро при 1.1 і був бакс скинув. Тепер не знаю,мені здається після виборів США бакс вгору.
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