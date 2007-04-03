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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 719720721722
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:59

Ethereum
ніхто напевно не знає, здорова (невеличка) частка сумнівів залишається і у мене

але економічний та політичний фундамент вказує на продовження висхідного тренду EUR/USD як повернення до норми щонайменше десь до 1,25+

економічно обгрунтований курс Євро за Паритетом Купівельної Спроможності (PPP, Purchasing Power Parit) згідно розрахунків OECD станом на кінець 2019 року для країн Єврозони (19) складає 0,706187 EUR за 1 USD або 1,4160 USD за 1 EUR за звичним для нас прямим котируванням

https://stats.oecd.org/ (знайти PPPs and exchange rates)
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 07:55

у Четвер засідає Євроцентробанк
імовірно гравці побоюються ставати на купівлю, остерігаючись якихось вербальних інтервенцій

мені здається що ЄЦБ зарано реагувати на курс 1,18-1,20 та й арсенал його засобів за базової депо % ставки -0,50 % виглядає насьогодні дещо обмеженим

тож розраховую на відкуп Євро з будь яких заштирків донизу
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:32

щодо EUR/USD

робочі плани на тиждень :

на 1-годинних інтервалах - https://i.imgur.com/b6azZfE.png

купівля єврика тільки після подолання локального максимума біля 1,1865 з утриманням тижневої контрольної зони та середньострокової висхідної тенденції
цей варіянт ризиковіший але попри близькість рівнів підтримок та стопів саме він залишається за базовий а)

на 4-годинних інтервалах - https://i.imgur.com/skL2X6e.png

у випадку зламу тиженвої КЗ маємо змоделювати варіянт b) з розвитком глибшої корекції та походом за додатковими обсягами десь до 1,1495

це може трапитися за якогось не очікуваного негативного сюрпризу від ЄЦБ

у будь якому варто розраховувати на підвищення 10/09 цінової волатильності на 1,5-2 великі фігури упродовж 1 робочої доби - до або після прес-конференції головині Правління центробанку пані Лагард

розуміння природи підвищеної мінливості котирувань має зберегти наші торгові депозити від емоційного та поспішного не обгрунтованого відкриття позицій - завжди можна спокійно усе перечекати на комфортній канапі.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:08

  ЛОБ написав:Ethereum
ніхто напевно не знає, здорова (невеличка) частка сумнівів залишається і у мене

але економічний та політичний фундамент вказує на продовження висхідного тренду EUR/USD як повернення до норми щонайменше десь до 1,25+

економічно обгрунтований курс Євро за Паритетом Купівельної Спроможності (PPP, Purchasing Power Parit) згідно розрахунків OECD станом на кінець 2019 року для країн Єврозони (19) складає 0,706187 EUR за 1 USD або 1,4160 USD за 1 EUR за звичним для нас прямим котируванням

https://stats.oecd.org/ (знайти PPPs and exchange rates)


А пам"ятаєте на початку скільки було? 0.8 за 1 дол,якщо пам"ять не підводить. Приблизно . Всі тоді ще боялися кольорових папірців :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:51

Ethereum

не треба посилатися на пам'ять, вона частенько нас підводить
Євро - правонаступник Екю, на момент уведення у безготівковий обіг з 1 січня 1999 року його курс до доляра перебував на рівні приблизно 1,1750
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:06

  ЛОБ написав:Ethereum

не треба посилатися на пам'ять, вона частенько нас підводить
Євро - правонаступник Екю, на момент уведення у безготівковий обіг з 1 січня 1999 року його курс до доляра перебував на рівні приблизно 1,1750


До Єкю була тільки привязка ,єкю не ходило як валюта в Європі. Марка і франки рулили. Потім зразу євро ввели в 99му і курс був за рік впав нижче одиниці. Можете не погоджуватися,але я цей момент в Франції працював і добре пам"ятаю ! Не пам"ятаю щоб в 2000 році курс був рівний!
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:15

  Ethereum написав:До Єкю була тільки привязка ,єкю не ходило як валюта в Європі. Марка і франки рулили. Потім зразу євро ввели в 99му і курс був за рік впав нижче одиниці. Можете не погоджуватися,але я цей момент в Франції працював і добре пам"ятаю ! Не пам"ятаю щоб в 2000 році курс був рівний!

Ого, так ти старпєр?!
Тепер ясно чого такий злий, молодість пройшла і простатіт прийшов? :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:21

  change_pm написав:
  Ethereum написав:До Єкю була тільки привязка ,єкю не ходило як валюта в Європі. Марка і франки рулили. Потім зразу євро ввели в 99му і курс був за рік впав нижче одиниці. Можете не погоджуватися,але я цей момент в Франції працював і добре пам"ятаю ! Не пам"ятаю щоб в 2000 році курс був рівний!

Ого, так ти старпєр?!
Тепер ясно чого такий злий, молодість пройшла і простатіт прийшов? :(


Перестаньте,краще по інвестиціях говоріть.
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