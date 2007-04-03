Ethereum ніхто напевно не знає, здорова (невеличка) частка сумнівів залишається і у мене
але економічний та політичний фундамент вказує на продовження висхідного тренду EUR/USD як повернення до норми щонайменше десь до 1,25+
економічно обгрунтований курс Євро за Паритетом Купівельної Спроможності (PPP, Purchasing Power Parit) згідно розрахунків OECD станом на кінець 2019 року для країн Єврозони (19) складає 0,706187 EUR за 1 USD або 1,4160 USD за 1 EUR за звичним для нас прямим котируванням
купівля єврика тільки після подолання локального максимума біля 1,1865 з утриманням тижневої контрольної зони та середньострокової висхідної тенденції цей варіянт ризиковіший але попри близькість рівнів підтримок та стопів саме він залишається за базовий а)
у випадку зламу тиженвої КЗ маємо змоделювати варіянт b) з розвитком глибшої корекції та походом за додатковими обсягами десь до 1,1495
це може трапитися за якогось не очікуваного негативного сюрпризу від ЄЦБ
у будь якому варто розраховувати на підвищення 10/09 цінової волатильності на 1,5-2 великі фігури упродовж 1 робочої доби - до або після прес-конференції головині Правління центробанку пані Лагард
розуміння природи підвищеної мінливості котирувань має зберегти наші торгові депозити від емоційного та поспішного не обгрунтованого відкриття позицій - завжди можна спокійно усе перечекати на комфортній канапі.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ написав:Ethereum ніхто напевно не знає, здорова (невеличка) частка сумнівів залишається і у мене
але економічний та політичний фундамент вказує на продовження висхідного тренду EUR/USD як повернення до норми щонайменше десь до 1,25+
економічно обгрунтований курс Євро за Паритетом Купівельної Спроможності (PPP, Purchasing Power Parit) згідно розрахунків OECD станом на кінець 2019 року для країн Єврозони (19) складає 0,706187 EUR за 1 USD або 1,4160 USD за 1 EUR за звичним для нас прямим котируванням
не треба посилатися на пам'ять, вона частенько нас підводить Євро - правонаступник Екю, на момент уведення у безготівковий обіг з 1 січня 1999 року його курс до доляра перебував на рівні приблизно 1,1750
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
не треба посилатися на пам'ять, вона частенько нас підводить Євро - правонаступник Екю, на момент уведення у безготівковий обіг з 1 січня 1999 року його курс до доляра перебував на рівні приблизно 1,1750
До Єкю була тільки привязка ,єкю не ходило як валюта в Європі. Марка і франки рулили. Потім зразу євро ввели в 99му і курс був за рік впав нижче одиниці. Можете не погоджуватися,але я цей момент в Франції працював і добре пам"ятаю ! Не пам"ятаю щоб в 2000 році курс був рівний!
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