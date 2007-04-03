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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 720721722723
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:12

знову політики дістали з колоди начебто вже відіграну стару мічену карту Брекзіту : Британія фактично відмовляється від прийнятої угоди виходу з Євросоюзу, ризикуючи не отримати статус вільної торгівлі з ЄС

що негативно позначиться для кабеля та євро, хоч для британця й гостріше (EUR/GBP up)

але каламутні води форекс стають ще мутнішими

технічні короткострокові перспективи EUR/USD погіршилися, тож кукели за місяць-півтора перед виборами у США можуть здійснити зрежисовану постановку з падінням Євро

нехай вже ЄЦБ скаже свою репліку завтра.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:44

самостійне розуміння процесів проти алгоритмічної торгової системи ))

завтра зроблю ще 1 дослід - перед оголошенням рішення та під час пресухи ЄЦБ шукатиму лонг на волатильності у EUR/USD & EUR/CAD

як комплімент штучному інтелекту трохи обмежу ризики
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:13

Торгівельна ідея на купівлю EUR/CAD

buy market 1,5545 + add 1,5477, sell-stop 1,5420 :

https://i.imgur.com/WytUMzD.png
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:16

Уважаемый ЛОБ!Вы не меняете своего прогноза EUR/USD 14.95?Что же тогда это было сегодня,высадка пассажиров перед походом Евро вниз? :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:33

Я высадился сегодня полностью по 32.85. Интересно будет завтра посмотреть. Сомневаюсь, что будет идти вверх.
Striker
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