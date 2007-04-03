знову політики дістали з колоди начебто вже відіграну стару мічену карту Брекзіту : Британія фактично відмовляється від прийнятої угоди виходу з Євросоюзу, ризикуючи не отримати статус вільної торгівлі з ЄС
що негативно позначиться для кабеля та євро, хоч для британця й гостріше (EUR/GBP up)
але каламутні води форекс стають ще мутнішими
технічні короткострокові перспективи EUR/USD погіршилися, тож кукели за місяць-півтора перед виборами у США можуть здійснити зрежисовану постановку з падінням Євро
нехай вже ЄЦБ скаже свою репліку завтра.
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